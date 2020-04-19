وزير الشباب يحقق حلما طال انتظاره لشباب إدفينا في البحيرة ..تعرف عليه

وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تنجيل الملعب القانونى بمركز شباب إدفينا بمركز رشيد بمحافظة البحيرة بالنجيل الطبيعى حتى تتمكن الفرق الشبابية من تنمية موهوبتهم فى ممارسة لعبة كرة القدم وفى إطار اهتمامات الدولة بممارسة الشباب للألعاب الرياضية وذلك لتحقيق حلم طال انتظاره من شباب قرية إدفينا بمركز رشيد.





وأكد النائب محمد عباسى عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد فى تصريحات خاصة "بصدى البلد" بأنه تقدم بطلب للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للموافقة على تنجيل الملعب القانونى بمركز شباب إدفينا بالنجيل الطبيعى بإجمالى تكلفة مليون و٤٤٦الف١٦٠ جنيه .





وأضاف"عباسى" بأنه تم صرف الدفعة الأولى من المبلغ بنسبة ٢٥% والتى تقدر بمبلغ ٣٦١ ألف ٥٣٥ جنيه مؤكدا على الإنتهاء من تنجيل الملعب القانونى لمركز شباب إدفينا فى نهاية العام المالى الحالى .



