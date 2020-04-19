AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزير الشباب يحقق حلما طال انتظاره لشباب إدفينا في البحيرة ..تعرف عليه

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:41 م
مركز شباب اظفينا
مركز شباب اظفينا
Advertisements
جمالات الدمنهوري
وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تنجيل الملعب القانونى بمركز شباب إدفينا بمركز رشيد بمحافظة البحيرة بالنجيل الطبيعى حتى تتمكن الفرق الشبابية من تنمية موهوبتهم فى ممارسة لعبة كرة القدم وفى إطار اهتمامات الدولة بممارسة الشباب للألعاب الرياضية وذلك لتحقيق حلم طال انتظاره من شباب قرية إدفينا بمركز رشيد.

وأكد النائب محمد عباسى عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد فى تصريحات خاصة "بصدى البلد" بأنه تقدم بطلب للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للموافقة على تنجيل الملعب القانونى بمركز شباب إدفينا بالنجيل الطبيعى بإجمالى تكلفة مليون و٤٤٦الف١٦٠ جنيه .

وأضاف"عباسى" بأنه تم صرف الدفعة الأولى من المبلغ بنسبة ٢٥% والتى تقدر بمبلغ ٣٦١ ألف ٥٣٥ جنيه مؤكدا على الإنتهاء من تنجيل الملعب القانونى لمركز شباب إدفينا فى نهاية العام المالى الحالى .

وأشار نائب رشيد إلى إسناد أعمال تنفيذ تنجيل الملعب القانونى لمركز شباب إدفينا للهيئة العربية للتصنيع لافتا إلى تشكيل لجنة مكونة من "المهندس ماهر عبدالعزيز مسؤول التنفيذ،وأنور سلام رئيس قرية إدفينا،محمدعروس مدير إدارة الشباب والرياضة برشيد،ومحمد تاج الدين رئيس مركز شباب إدفينا،شريف أبو راجع مدير مركز شباب ادفينا، المهندس عصام أبو سماحة من هندسة الرى بادفينا"لمعاينة الملعب للبدء فى أعمال التنفيذ.
وزير الشباب يحقق حلما طال انتظاره لشباب إدفينا في البحيرة ..تعرف عليه
وزير الشباب يحقق حلما طال انتظاره لشباب إدفينا في البحيرة ..تعرف عليه
وزير الشباب يحقق حلما طال انتظاره لشباب إدفينا في البحيرة ..تعرف عليه
وزير الشباب يحقق حلما طال انتظاره لشباب إدفينا في البحيرة ..تعرف عليه
وزير الشباب يحقق حلما طال انتظاره لشباب إدفينا في البحيرة ..تعرف عليه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يوجه بزيادة الدعم المقدم لمركز شباب الدر وتنقالة بأسوان

وزير الرياضة يوجه بالبدء الفوري لإنشاء مركز شباب الشيخ إبراهيم

للوقاية من كورونا..غلق ساحة أبو مندور وحدائق ادفينا برشيد خلال أجازة شم النسيم

إنشاء مصدات خرسانية بمنحنيات طريق إدفينا بالبحيرة بتكلفة 30 مليون جنيه

ترشيحاتنا

تريند الفن.. كيف بررت والدة ياسمين غيابها عن عقد القران.. وما عمر شيري عادل الحقيقي

جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل مخالفة بناء بالحى الثامن وإحالة المتهمين للنيابة العسكرية

تخلصك من الأملاح .. 7 فواكه لا غنى عنها في شم النسيم

أخبار التوك شو.. عمرو أديب يحرج دينا الشربيني على الهواء.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. وحقيقة تأثير الصيام على المناعة

التحقيق رسميا مع نائب وزير الأمن العام في الصين

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن عن قرارت مصيرية في الزمالك.. اتحاد الكرة يرفض مقترح استكمال الدوري.. ووليد أزارو يتلقى عروضا أوروبية تهدد عودته إلى الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصب نفسه رئيسا مدى الحياة.. قصة زعيم أفريقي أيد حقوق المرأة

بـ هاي كول غريب.. صبا مبارك تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

بعد شائعة ارتباطها.. 10 صور أنيقة تكشف عن اختلاف وجمال درة.. شاهد