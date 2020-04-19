الانتهاء من تنفيذ مشروع سحارة سرابيوم





وأضاف زغلول ان المشروع حول المجري من بحيرة التمساح لمنع تلوث البحيرة والاستفادة من مليون متر مكعب من المياه في زراعة 70 ألف فدان في سيناء.





وقال زغلول انه تم انشاء مسار للمصرف بطول 14 كيلو ونصف في اتجاه سحارة سرابيوم وعمل رافعات للمياه لتصل إلي شرق القناة من خلال بيارات أسفل قناة السويس لتصل لمحطة المعالجة الثلاثية شرق القناة لاستخدامها في الزراعة.





وأشار زغلول إلي ان المشروع تم تنفيذه بشركات كونكورد وابناء حسن علام والبهاء،بإشراف من الهيئة الهنسية للقوات المسلحة وعمل به مايزيد عن ألف عامل مصري.





ومن المفترض ان يفتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدة مشروعات خلال الايام القليلة المقبلة ضمنها مشروع سحارة سرابيوم.

قال المهندس أحمد سعد زغلول، مدير قطاع سحارات سرابيوم والمحسمة فى شركة كونكرد للهندسة، انه تم الانتهاء من مشروع سحارة سرابيوم لنقل مياه مصرف المحسمة لشرق قناة السويس.