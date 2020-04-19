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محافظات

مستقبل وطن يوزع الشنط الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بأوسيم في الجيزة ..صور

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:45 م
شنط غذائية
شنط غذائية
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أحمد زهران
قام حزب "مستقبل وطن" بمركز ومدينة أوسيم التابع لمحافظة الجيزة، بتوفير التجهيزات اللازمة من المساعدات العينية المقدمة للأسر الأكثر احتياجا، والمتضررين من جراء فيروس كورونا.


كان ذلك بهدف توفير الاحتياجات لتلك الأسر من السلع الغذائية اللازمة خاصة مع قرب شهر رمضان الكريم، بمشاركة شباب أمانة الحزب، الذين قاموا بدورهم على أكمل وجه في تجهيز الشنط الغذائية.


وقال أحمد أسعد، أمين حزب مستقبل وطن بأوسيم، إن الحزب يقوم بواجبه الوطني والاجتماعي منذ ظهور أزمة فيروس كورونا تجاه المجتمع بشكل كامل، ويتم توزيع الكراتين الغذائية واللحوم علي المستحقين إضافة إلى جميع الأنشطة، وتوزيع  احتياجات الأسر اليومية.


وأضاف أسعد أن الحزب، أقام سرادقا أمام المقر لاستراحة الأهالي، وتمت تغطيته من الشمس لاستقبال الحالات بشكل يليق بهم مع تطبيق آليات ولوائح وزارة الصحة، كما تم توزيع الشنط الغذائية في المنازل بطريقة آدمية وآمنة تليق بالمواطنين .

مستقبل وطن يوزع الشنط الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بأوسيم في الجيزة ..صور
مستقبل وطن يوزع الشنط الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بأوسيم في الجيزة ..صور
مستقبل وطن يوزع الشنط الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بأوسيم في الجيزة ..صور
مستقبل وطن يوزع الشنط الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بأوسيم في الجيزة ..صور
مستقبل وطن يوزع الشنط الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بأوسيم في الجيزة ..صور
مستقبل وطن يوزع الشنط الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بأوسيم في الجيزة ..صور
مستقبل وطن يوزع الشنط الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بأوسيم في الجيزة ..صور
مستقبل وطن يوزع الشنط الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بأوسيم في الجيزة ..صور
مستقبل وطن يوزع الشنط الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بأوسيم في الجيزة ..صور
مستقبل وطن يوزع الشنط الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بأوسيم في الجيزة ..صور
مستقبل وطن يوزع الشنط الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بأوسيم في الجيزة ..صور
مستقبل وطن يوزع الشنط الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بأوسيم في الجيزة ..صور
مستقبل وطن يوزع الشنط الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بأوسيم في الجيزة ..صور
مستقبل وطن يوزع الشنط الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بأوسيم في الجيزة ..صور
مستقبل وطن يوزع الشنط الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بأوسيم في الجيزة ..صور
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