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محافظات

قافلة طبية وندوة توعوية لأهالي قرية الحجر الصحي في المنيا

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:49 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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ايمن رياض

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية الصحة، بتكثيف المتابعة الصحية بقرية منشية نيازي التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغة، ومتابعة مدى دقة وسلامة التدابير التي تم اتخاذها بعد تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وتأتي هذه الإجراءات عقب وضع مجموعة من الأسر في القرية تحت الحجر المنزلي، حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.


من جانبه قال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحجر الصحي المنزلي بالقرية، حيث نظمت الإدارة الصحية بمغاغة قافلة طبية وندوة توعوية صحية وتم عمل تثقيف صحي بواسطة الرائدة الريفية والمراقب الصحي، كما تم تنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطيهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مغاغة.


وناشد المحافظ أهالي القرية، الالتزام بتنفيذ حظر التنقل في المواعيد المقررة والحجر المنزلي داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم.

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