بقيمة مليار دولار .. البحرين تحصل على قرض لسداد سندات نهاية مارس

البحرين حصلت على قرض بنحو مليار دولار لسداد سندات بلغت أجل الاستحقاق في نهاية مارس الماضي، بعد أن علقت الدولة الخليجية خططها لإصدار سندات دولية بسبب ظروف السوق السيئة. قالت 3 مصادر مطلعة إنحصلت على قرض بنحو مليار دولار لسداد سندات بلغت أجل الاستحقاق في نهاية مارس الماضي، بعد أن علقتخططها لإصدار سندات دولية بسبب ظروف السوق السيئة.









وأضافت المصادر أن البحرين، التي خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث تصنيفها، حصلت على القرض الشهر الماضي من مجموعة من البنوك المحلية والدولية واستخدم لسداد 1.25 مليار دولار من السندات التي كانت مستحقة في 31 مارس.









وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعليق. ولم يرد متحدث باسمحتى الآن على طلب للتعليق.









وحصلت البحرين على حزمة مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات دولار في 2018، حين كانت تتجه نحو أزمة ائتمان.









وقالت مصادر لرويترز في مارس الماضي، إن البلاد تجري محادثات مع مقرضين للحصول على قرض بعد أن أوقفت خططها لإصدار سندات دولية وسط تقلبات السوق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.









وفي أول أبريل الجاري، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنها سددت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار.









وقالت إن السداد الناجح يوضح قوة ومتانة برنامج التوازن المالي في المملكة.









وأوضحت البحرين أنها تريد تقديم ميزانية بلا عجز بحلول 2022، في إطار برنامج إصلاحات مالية يرتبط بحزمة المساعدات المالية التي تلقتها في 2018 من السعودية والكويت والإمارات.







