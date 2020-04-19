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محافظات

حق الشعب.. إزالة 107 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:55 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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ايمن رياض
أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 107 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع الوحدات المحلية، بهدف التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأعلن المحافظ أن الوحدات المحلية لمراكز المحافظة نجحت في إزالة 107 حالات، منها 84 حالة على مساحة 22 فدانا، و13 قيراطا و6 أسهم، على الأراضي الزراعية، 23 حالة إزالات مباني على مساحة 2491 مترا مربعا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني.

خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس السبت 749 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2304 أفدنة و27 قيراطا و41 سهما، 722 حاله إزالات مباني بمساحة 79280 مترا مربعا.

وجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، باستمرار تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين.

مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
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