حق الشعب.. إزالة 107 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 107 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع الوحدات المحلية، بهدف التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأعلن المحافظ أن الوحدات المحلية لمراكز المحافظة نجحت في إزالة 107 حالات، منها 84 حالة على مساحة 22 فدانا، و13 قيراطا و6 أسهم، على الأراضي الزراعية، 23 حالة إزالات مباني على مساحة 2491 مترا مربعا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني.



