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توك شو

أخبار التوك شو.. عمرو أديب يحرج دينا الشربيني على الهواء.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. وحقيقة تأثير الصيام على المناعة

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:43 م
صدى البلد
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آيات أحمد
نشر موقع "صدى البلد"،  اليوم الأحد ، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:



حذر الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، من التجمعات فى المنازل للاحتفال بشم النسيم، لأنه يتم تعريض حياة الاسرة للخطر، مؤكدًا أنه من الممكن ان يكون احد الافراد التقط عدوى ولكن لم تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا بعد.



أكد الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، أن الفسيخ أكلة غير صحية، لافتًا إلى أنه يجب الامتناع عن تناولها للحفاظ على صحتنا، لأن الصحة هى نعمة  حبانا الله بها، مضيفًا أن الفسيخ يسبب امراض جلدية للشخص الذى يتانولها.



قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا في النصف الأول من فصل الربيع والذي دائما يشهد تقلبات جوية واختلاف بين درجات الحرارة في الصباح والمساء بفرق  11 درجة.


قال رئيس الجمعية العربية للدراسات، الدكتور محمود منصور، إن ما يحدث فى الدوحة ليس جديدًا ولكنها أحداث مكررة، مؤكدًا أن مناشدة زوجة الشيخ طلال آل الثانى ليست الأولى من نوعها وتخاطب الإعلام الحر ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل لإنقاذ زوجها، ولكن من الواضح أن مطالباتها لا تجد جدوى نهائيًا.



أحرج الإعلامى عمرو أديب، الفنانة دينا الشربينى، خلال حديثها عن عمرو دياب وتعليقها على عمله، والمقطع الموسيقى الذى طرحه للجمهور مؤخرًا.



وجهت الفنانة دينا الشربينى الشكر إلى الفنان عمرو دياب، على الهواء مباشرة، قائلة: "عايزة أقوله شكرًا لأنه مستحملنى الفترة دى"، مضيفة أنها تتمنى أن يزورها فى الاستديو خلال تصويرها مسلسل " لعبة النسيان".


مازح الإعلامى عمرو أديب الفنانة دينا الشربينى، قائلًا: " بياخد باله من نفسه أكتر من كده ايه؟، وذلك تعليقًا على حديثها عندما قالت: أن عمرو دياب يمارس الرياضة بكشل كبير فى فترة الحظر.


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