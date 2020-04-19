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مرأة

هنتعشى ايه.. سندوتش برجر لذيذ مع البطاطس المشوية

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:30 م
طريقة عمل البرجر
طريقة عمل البرجر
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نهى هجرس
تحتار العديد من السيدات حول تقديم وجبة مفيدة ومحببة للأطفال، ولذلك نقدم لك طريقة عمل البرجر فى المنزل بخطوات سهلة من البطاطس المقلية.

مكونات ساندوتش البرجر
- برجر مشوي
- سلامي مدخن
- تركي مدخن 
- مكعبات طماطم
- ريحان
- زيتون مفروم 
- زيت زيتون 
- خل بلسمي 
- زبدة 

طريقة تحضير سندوتش برجر مع لحوم مدخنة
* تخلط مكعبات طماطم صغيرة مع الريحان، زيتون مفروم، البصل مفروم، زيت الزيتون، الخل البلسمي والملح والفلفل

* يدهن العيش بزبدة ويحضر السندوتش ويقدم

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مقادير بطاطس مبهرة في الفرن​
بطاطس ويدجز  بالقشر
بودرة بصل 
بودرة ثوم 
زعتر جاف 
بابريكا 
زيت
دقيق

- للتقديم
كاتشب 
مايونيز 

طريقة تحضير بطاطس مبهرة في الفرن​
* تتبل البطاطس بباقي المقادير
* تدخل الفرن حتى تمام الطهي
* تقدم ساخنة
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