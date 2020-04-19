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أخبار البلد

بشرى سارة.. افتتاح مصنع مصري- صيني لإنتاج نصف مليون كمامة يوميا

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:16 م
السفير الصيني بالقاهرة
السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج
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محمد وديع

قال لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة تعليقا على افتتاحه أحدث مصنع لإنتاج وتصنيع الماسك الطبي "الكمامات الطبية"، والذي أقيم باستثمار مصري صيني مشترك بالمنطقة الصناعية الحرة لمدينة نصر بالقاهرة، وتبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من مليون ماسك يوميًا، قال إن الطاقة الإنتاجية لمصنع الكمامات المتواجد بالقاهرة، والذى يعمل بشراكة وخبرة مصرية صينية، ستزيد حيث من المقرر زيادة خطوط الإنتاج به إلى 5 خطوط، قدرة إنتاج كل خط 100 ألف كمامة فى اليوم الواحد، ما يساهم بشكل كبير في زيادة المخزون من المستلزمات الوقائية.


وأشاد السفير الصيني، فى المؤتمر السابع الذى تعقده السفارة الصينية بشأن جهود مكافحة كورونا، والذى تم تنظيمه عبر الانترنت، بالتعاون المصري الصيني وعلاقات البلدين والقيادتين السياسيتين لمصر والصين، معتبرًا المشروع الجديد نموذجًا لهذا التعاون بين البلدين، لافتًا إلى أن بلاده تدعم جهود مصر لتجاوز أزمة فيروس كورونا.


وأضاف ليتشيانج، أن هذا المصنع سينتج كل يوم نصف مليون كمامة طبية، موضحا أن تشغيل هذا المصنع فى ظل انتشار الوباء يعكس تعزيز الشراكة والتعاون ويجسد استعداد الصين للتعاون مع الجانب المصرى لتحقيق التغلب النهائى على فيروس كورونا.

وقال السفير الصينى بالقاهرة، إنه بسبب الفيروس هناك تأجيل لزيارة بعض الوفود التجارية لمصر، ولكن رجال الأعمال الصينيين والمصريين يقيمون فيديوكونفراس لتعزيز الاتصال بينهم .

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