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فن

بعد مشاركته في حفل أون لاين مع نجوم العالم.. حسين الجسمي: زرعنا الفرحة والأمل والطموح مازال كبيرا

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:14 م
صدى البلد
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محمد نحلة
أطّل الفنان الإماراتي حسين الجسمي بلغته العربية، أمام عدد كبير من الجمهور في بث حي، وتخطي عدد المتابعين  الـ733 ألف مشاهدة.

وقدم الجسمي خلال البث كلمةً رحب فيها بكل من يشاهده حول العالم من بيته في الإمارات، وقدم لهم بمصاحبة آلة البيانو أغنيتين من أشهر أغانيه "بحبك وحشتيني" و"مهم جدًا"، وذلك خلال البث المباشر الذي إستمر ثمان ساعات متواصلة بمشاركة نجوم ومشاهير العالم من أجل الإنسانية ومستقبلها.

وأعرب حسين الجسمي عن سعادته بتمثيل بلاده وعروبته في هذا الحدث العالمي الإنساني، موضحًا أنها خطوة أخرى وهامة من خطوات النجاح حول العالم.

واكد ان الطموح ما زال كبيرًا ومستمرًا، قائلًا عبر جميع منصاته الإجتماعية والإعلامية: "قمة السعادة والفخر أن أمثّل بلدي الإمارات والخليج والوطن العربي الحبيب أمام العالم في هذا البث الموحّد من بيتي، ومن أجل الإنسانية ومستقبلها.. زرعنا الفرحة والأمل أنا ونجوم العالم.. الحمد لله".
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