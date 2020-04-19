أحمد حجي في حوار لـ صدى البلد: أحلم بالاحتراف.. وأنتظر إشارة المنتخب

أحمد حجى صانع ألعاب نادي الاتحاد السكندرى والمنتقل هذا الموسم من نادي سوهاج لمدة 5 مواسم عقب نجاح المفاوضات مع ناديه ، صاحب الـ 22 عاما، وواحد من المواهب الشابة الصاعدة.
ويستضيف موقع صدى البلد في حوار حصرى مع الموهبة الشابة ولاعب الاتحاد السكندرى ليحدثنا عن حياته وطموحه ، ورأيه في تعليق النشاط أو عودته .
في البداية كيف بدأت ممارسة كرة القدم ؟
-بدأت بنادي سوهاج منذ أن كان عمرى ١٦ عاما .
-من هو مثلك الأعلى في كرة القدم ، والرياضة عموما ؟
-كابتن محمد أبو تريكة محليا كابتن محمد صلاح .
ما الطموح المقبل بالنسبة لك ؟
-أثبت نفسي مع سيد البلد ثم الاحتراف الخارجى .
كلمنا عن موقف أثر فيك فترة لعبك مع فريق سوهاج بالقسم الثانى؟
-كانت بالنسبالي فترة صعبة لأن كنت أشتغل علشان أجيب فلوس أروح بيها
التمرين .
ما هو أحسن هدف سجلته أو تتذكره دائما؟
-هدفي مع نادي وادي دجلة في مرمي المصري .
من هو المدرب الذي اكتشف أحمد حجى ؟
-كابتن عبده محمود بنادي سوهاج .
ما هي الأندية التى لعبت لها قبل الانتقال لسيد البلد ؟
-لعبت لنادي سوهاج ونادي وادي دجله قبل الانضمام مؤخرا للاتحاد .
كلمنى عن طموحك مع المنتخب الوطنى ؟
-أي لاعب طموحه يلعب للمنتخب الوطنى وشرف كبير لأي لاعب وأنتظر الفرصة.
كيف ترى قرار اتحاد الكرة بايقاف النشاط الرياضي؟
-قرار صحيح لصالح الدولة ، لأن سلامة الجميع أهم .
هل تؤيد عودة النشاط أو إلغائه هذا الموسم؟
-نفسنا يرجع بس إحنا في موقف صعب ، وأتمنى من الجميع الالتزام لعبور الأزمة وعودة النشاط .
كلمنى عن يومك خلال فترة تعليق النشاط ؟
-قاعد في المنزل بتمرن على فترات .