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رياضة

أحمد حجي في حوار لـ صدى البلد: أحلم بالاحتراف.. وأنتظر إشارة المنتخب

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:22 م
أحمد حجي
أحمد حجي
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رباب الهوارى
أحمد حجى صانع ألعاب نادي الاتحاد السكندرى والمنتقل هذا الموسم من نادي سوهاج لمدة 5 مواسم عقب نجاح المفاوضات مع ناديه ، صاحب الـ 22 عاما، وواحد من المواهب الشابة الصاعدة.

ويستضيف موقع صدى البلد في حوار حصرى مع الموهبة الشابة ولاعب الاتحاد السكندرى ليحدثنا عن حياته وطموحه ، ورأيه في تعليق النشاط أو عودته .

في البداية كيف بدأت ممارسة كرة القدم ؟

-بدأت بنادي سوهاج منذ أن كان عمرى ١٦ عاما .

-من هو مثلك الأعلى في كرة القدم ، والرياضة عموما ؟

-كابتن محمد أبو تريكة محليا كابتن محمد صلاح .

ما الطموح المقبل بالنسبة لك ؟

-أثبت نفسي مع سيد البلد ثم الاحتراف الخارجى .

كلمنا عن موقف أثر فيك فترة لعبك مع فريق سوهاج بالقسم الثانى؟

-كانت بالنسبالي فترة صعبة لأن كنت أشتغل علشان أجيب فلوس أروح بيها
التمرين .


ما هو أحسن هدف سجلته أو تتذكره دائما؟

-هدفي مع نادي وادي دجلة في مرمي المصري .

من هو المدرب الذي اكتشف أحمد حجى ؟

-كابتن عبده محمود بنادي سوهاج .

ما هي الأندية التى لعبت لها قبل الانتقال لسيد البلد ؟

-لعبت لنادي سوهاج ونادي وادي دجله قبل الانضمام مؤخرا للاتحاد .

كلمنى عن طموحك مع المنتخب الوطنى ؟

-أي لاعب طموحه يلعب للمنتخب الوطنى وشرف كبير لأي لاعب وأنتظر الفرصة.

كيف ترى قرار اتحاد الكرة بايقاف النشاط الرياضي؟

-قرار صحيح لصالح الدولة ، لأن سلامة الجميع أهم .

هل تؤيد عودة النشاط أو إلغائه هذا الموسم؟

-نفسنا يرجع بس إحنا في موقف صعب ، وأتمنى من الجميع الالتزام لعبور الأزمة وعودة النشاط .

كلمنى عن يومك خلال فترة تعليق النشاط ؟

-قاعد في المنزل بتمرن على فترات .
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