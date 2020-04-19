أحمد حجي في حوار لـ صدى البلد: أحلم بالاحتراف.. وأنتظر إشارة المنتخب

أحمد حجى صانع ألعاب نادي الاتحاد السكندرى والمنتقل هذا الموسم من نادي سوهاج لمدة 5 مواسم عقب نجاح المفاوضات مع ناديه ، صاحب الـ 22 عاما، وواحد من المواهب الشابة الصاعدة.





ويستضيف موقع صدى البلد في حوار حصرى مع الموهبة الشابة ولاعب الاتحاد السكندرى ليحدثنا عن حياته وطموحه ، ورأيه في تعليق النشاط أو عودته .





في البداية كيف بدأت ممارسة كرة القدم ؟





-بدأت بنادي سوهاج منذ أن كان عمرى ١٦ عاما .





-من هو مثلك الأعلى في كرة القدم ، والرياضة عموما ؟





-كابتن محمد أبو تريكة محليا كابتن محمد صلاح .





ما الطموح المقبل بالنسبة لك ؟





-أثبت نفسي مع سيد البلد ثم الاحتراف الخارجى .





كلمنا عن موقف أثر فيك فترة لعبك مع فريق سوهاج بالقسم الثانى؟





-كانت بالنسبالي فترة صعبة لأن كنت أشتغل علشان أجيب فلوس أروح بيها

التمرين .









ما هو أحسن هدف سجلته أو تتذكره دائما؟





-هدفي مع نادي وادي دجلة في مرمي المصري .





من هو المدرب الذي اكتشف أحمد حجى ؟





-كابتن عبده محمود بنادي سوهاج .





ما هي الأندية التى لعبت لها قبل الانتقال لسيد البلد ؟





-لعبت لنادي سوهاج ونادي وادي دجله قبل الانضمام مؤخرا للاتحاد .





كلمنى عن طموحك مع المنتخب الوطنى ؟





-أي لاعب طموحه يلعب للمنتخب الوطنى وشرف كبير لأي لاعب وأنتظر الفرصة.





كيف ترى قرار اتحاد الكرة بايقاف النشاط الرياضي؟





-قرار صحيح لصالح الدولة ، لأن سلامة الجميع أهم .





هل تؤيد عودة النشاط أو إلغائه هذا الموسم؟





-نفسنا يرجع بس إحنا في موقف صعب ، وأتمنى من الجميع الالتزام لعبور الأزمة وعودة النشاط .





كلمنى عن يومك خلال فترة تعليق النشاط ؟



