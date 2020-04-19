بدء حصاد محصول القمح بمركز أبنوب في أسيوط.. صور

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد بدء حصاد محصول القمح بقرية رفاعة الطهطاوي بمركز أبنوب والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020 بمختلف قرى ومراكز المحافظة.





والتقى المحافظ المزارعين الذين أشادوا بجودة المحصول هذا العام وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 240 ألفا و909 أفدنة بمختلف القرى والمراكز بزيادة كبيرة عن العام الماضي مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس ابراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وتاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وبعض المزارعين بقرية رفاعة الطهطاوى.





وتابع المحافظ أعمال الحصاد بإستخدام المعدات الحديثة وتجميع محصول القمح تمهيدًا لدراسة وتوريده للمطاحن والصوامع مشيرًا إلى إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات وتجهيز 27 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين فور انطلاق موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي لمدة ثلاثة أشهر حتي ١٥ يوليو ٢٠٢٠ بمختلف قرى ومراكز المحافظة.





وكلف المحافظ مسئولي الزراعة والتموين بالاستمرار في تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والموردين بمختلف القري والمراكز والمدن للاستعداد لاستلام الكميات الموردة من القمح لتفادي أي عقبات وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة للتخفيف عن المزارعين وعدم انتظارهم كثيرًا أمام الشون كما شدد على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.





وأشار المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 240 ألف و909 فدان بالمقارنة بالعام الماضي 2019 والتي بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالي 229 ألفا و84 فدانا فقط لافتًا إلى الانتهاء من تجهيز 27 صومعة وهنجر وشونة اسمنتية ومركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية بلغت 144 ألفا و720 طنا لافتًا إلى تسكين مهندس زراعي في كل صومعة وشونة.



