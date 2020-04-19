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منوعات

ضرب واعتقال.. قادة إفريقيا يتعاملون بقسوة شديدة مع مخترقي الحظر

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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احمد شريف

حذرت منظمة العفو الدولية من أن جائحة فيروس كورونا التاجي يدفع الأنظمة الصارمة في إفريقيا إلى فرض عقوبات قاسية على الأشخاص الخاضعين للحظر.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، حذر ديبروز موتشينا ، مدير المؤسسة الخيرية لشرق وجنوب إفريقيا، من أنه مع ارتفاع معدلات عدم المساواة والبطالة في العديد من البلدان ، لا يمكن للناس تحمل البقاء في حالة إغلاق حتى لمدة أسبوع.


واستشهدت الجمعية بحوادث في أنجولا وموزامبيق وزامبيا وزمبابوي حيث استهدفت قوات الأمن الناس ، بما في ذلك تدمير الطعام في أسواق الشوارع.


وفي كيب تاون بجنوب إفريقيا ، دفع نقص الغذاء المشاغبين إلى اقتحام متاجر الثني ومهاجمة بعضهم البعض.


وبشكل عام ، كانت هناك 21.165 حالة في القارة ، مع 1.058 حالة وفاة.



وقال موتشينا لصحيفة Africa Times: "مع ارتفاع معدلات عدم المساواة والبطالة في جميع أنحاء الجنوب الأفريقي، يعيش معظم الناس يدا بيد ، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون البقاء في حالة حبس لمدة أسبوع ، ناهيك عن شهر ، لأنهم ليس لديهم  الوسائل المالية للتخزين، إضافة إلى تدمير الطعام، ويقال إن الشرطة قامت أيضا بضرب واعتقال المدنيين الذين خرقوا قواعد الحظر.

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