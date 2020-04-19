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وفقا لقرار حظر التجول.. السكة الحديد: 701 رحلة يوميا لمنع التكدسات وقت الذروة ..فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:21 م
هيئة السكة الحديد
هيئة السكة الحديد
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اسراء صبري
قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة وضعت جدول تشغيل مختلف بسبب الازمة الحالية وبما يتناسب مع أوقات حظر التجول، مضيفا: هناك 701 رحلة تعمل يوميا، وفي وقت الذروة تكون القطارات متتابعة وذلك من أجل تخفيف التزاحم وتكدس الاعداد. 

وأكد رسلان، خلال حوارة مع برنامج "صباحك مصري" المذاع علي قناة" ام بي سي مصر، أن عدد المسافرين فى الفترة الحالية قل كثيرا على مستوى الجمهورية، لافتا إلي وجود مشرفين يقوموا بتبليغ الهيئة فور حدوث أى تكدسات أو تجمعات داخل القطارات.

وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلي أن الاجراءات الاحترازية التي نفذتها الدولة ساهمت في تقليل الزحام داخل قطارات السكة الحديد، مضيفا: في حال الإبلاغ عن وجود أى زحام داخل أحد الخطوط يتم الدفع بقطار إضافي فى المحطات الرئيسية، وذلك لتقليل التجمعات.

وأوضح أنه تقرر زيادة غرامات التهرب من قطع التذاكر 10 جنيهات للحد من التهرب من دفع الأجرة وتحفيز الراكب على الدفع، معقبًا: "الشبابيك تم زيادتها وفاضية، ليه الراكب ميقطعش تذكرة".
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