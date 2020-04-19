محافظ بني سويف: إزالة 20 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك الدولة

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أنه تمت إزالة 20 حالة تعد"في المهد"على أراض زراعية وأراضى أملاك دولة ،بواقع 9 حالات تعد بالبناء على مساحة 5 قراريط من الأراضي الزراعية بقرية طلا، وعزبة فهمى مركز الفشن ، و5 حالات تعد على مساحة 850 مترا من أراضى أملاك الدولة بقرية منشأة طاهر مركز إهناسيا، و5 حالات تعد على مساحة 400 متر تابعة للصرف بقرية إهوة مركز بني سويف، وحالة تعد واحدة على مساحة 90 متر أرض زراعية بعزبة خليل مجلس قروي دشطوط مركز سمسطا،فيما تم إيقاف أعمال بناء بشارع بورسعيد بمدينة بني سويف لحين مراجعة المساحة لخط التنظيم،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.





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جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد ومواجهة البناء المخالف .





حيث أكد محافظ بني سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا"،مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه، منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، والمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة .



