خـاص.. مصدر دبلوماسي: إجلاء الكويتين من مصر بداية من الإثنين والأولوية لهذه الفئة

كشف مصدر دبلوماسي كويتى عن تفاصيل عملية إجلاء الكويتيين العالقين بمصر، لافتًا إلى أنه سيتم تسيير أولى الرحلات من القاهرة إلى الكويت غد الإثنين.

وأوضح "المصدر"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأولوية فى عملية الإجلاء ستكون للمواطنين الكويتين من كبار السن و ذوى الاحتياجات والمرضى ويأتى من بعدهم الطلاب، وستتم عملية الإجلاء على أيام متتالية.

ولفت المصدر الدبلوماسي، إلى أن كل رحلة ستستوعب بالتقريب نحو 500 شخص .

يشار إلى أن عدد الطلاب الكويتين الدارسين فى مصر يبلغ نحو 22 ألف طالب بحسب تصريحات للسفير الكويتى بالقاهرة محمد صالح الذويخ وتعد الجالية الأكبر من حيث العدد تواجدا فى مصر.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح من الانتهاء من خطة لإجلاء الكويتيين من الخارج ، مضيفا أن قرابة خمسين ألف كويتي سيتم إعادتهم إلى الدولة.

وأكد وزير الخارجية أن خطة إجلاء الكويتيين من الخارج ستشمل إعادة كويتيين من 101 نقطة في العالم، مشيرا إلى أن 35 ألف كويتي سجلوا في المنصة الحكومية الخاصة بالكويتيين الراغبين بالعودة إلى الكويت.





وقبل أيام جرى اتصالا هاتفيا بين وزيري خارجية البلدين الشيخ أحمد الناصر والوزير سامح شكري تناولا خلاله الاجراءات الاحترازية التي تتخذ في كلا البلدين معربين عن تفهمهما لتلك الاجراءات وأهمية الالتزام بها بما يحقق مكافحة شاملة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ويضمن السلامة للشعبين الشقيقين.

كما أكدا على خصوصة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، بحسب ما نقلته صحيفة "الأنباء"، الكويتية.

كما أعربا عن عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بهذه العلاقات أو التطاول على مرتكزاتها مؤكدين أن ما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة أقوى من أن تنال منه مثل هذه المحاولات التي لا تعكس مشاعر الأخوة والمصير المشترك بينهما.