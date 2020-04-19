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محافظات

انتصار جديد.. خروج ٢٥ حالة من مصابي كورونا بعد تعافيهم بالدقهلية

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:11 م
خروج ٢٥ حاله من مصابي
خروج ٢٥ حاله من مصابي كورونا بعد تعافيعم بالدقهلية
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همت الحسينى
أعلن  الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن  خروج ٢٥ حالة اليوم من مصابى فيروس كورونا المستجد.

ومن بينهم أطفال عقب شفائهم وتحسن صحتهم  من عزل المدينة الجامعية ومستشفى تمى الأمديد .


وأشاد وكيل وزارة الصحة بالجهود العظيمة التى يبذلها أبطال صحة الدقهلية رجال الجيش الأبيض فى سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج. 

مناشدا المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد.

وأضاف وكيل الوزارة أن باقى المصابين فى مستشفى الحجر الصحى بتمى الامديد  والمدينة الجامعية بالمنصورة يتلقون العلاج بانتظام طبقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ويتماثلون للشفاء وسيتوالى خروجهم تباعا بعد شفائهم.
انتصار جديد.. خروج ٢٥ حالة من مصابي كورونا بعد تعافيهم بالدقهلية
انتصار جديد.. خروج ٢٥ حالة من مصابي كورونا بعد تعافيهم بالدقهلية
انتصار جديد.. خروج ٢٥ حالة من مصابي كورونا بعد تعافيهم بالدقهلية
انتصار جديد.. خروج ٢٥ حالة من مصابي كورونا بعد تعافيهم بالدقهلية
انتصار جديد.. خروج ٢٥ حالة من مصابي كورونا بعد تعافيهم بالدقهلية
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