الأقصر ترفع درجة الاستعداد لمنع التجمعات في شم النسيم

اعلن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية والمطاعم وكل المتنزهات والحدائق العامة وما يماثلهم، على مدى الـ 24 ساعة، بهدف منع الزحام والاختلاط، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





ياتى ذلك في ضوء الاجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، تهيب محافظة الأقصر، بالمواطنين الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات" أمام الجمهور على مدار يوم غد الاثنين.





وينص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن توقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار يوم الاثنين، كما يحظر خلال هذا اليوم، تحرك جميع حافلات الرحلات سواء العامة أو الخاصة، كما يحظر مطلقًا خلال ذات اليوم تحرك المراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ.



