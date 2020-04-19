منتجات زراعة المنوفية تساهم في سد احتياجات المجتمع من الخضروات واللحوم ومنتجات الألبان

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، في زيارة كلية الزراعة، وحداتها المختلفة والمزارع والصوب الزراعية، والمحاصيل المتنوعة التى تم انتاجها بها، مشيدا بنشاط الكلية واستغلال إمكانياتها فى الإنتاج النباتى والحيوانى باستخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة أهداف التنمية الزراعية والريفية المستدامة، والمساهمة فى سد احتياجات المجتمع من الخضروات واللحوم ومنتجات الألبان والعسل، وعرضها بمنافذ الكلية، وبيعها لأبناء الجامعة وللمجتمع الخارجى بأسعار مخفضة.









وأشاد بالمعرض الذى أقيم اليوم وبالمنتجات التى تم تغليفها وبيعها للجمهور، انطلاقا من دور الكلية المجتمعى والخدمى والتى تعد من أعرق كليات الجامعة، مؤكدا على دعمه الكامل لتطوير الأنشطة الإنتاجية والخدمية من خلال الوحدات ذات الطابع الخاص، والعمل الدائم لحل المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي وتضافر الجهود للنهوض بالزراعة.











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