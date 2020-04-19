نشرة المرأة والصحة.. المهددون بمضاعفات كورونا .. أبرز إطلالات درة بعد شائعة أرتباطها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :





الصحة

احترس .. هؤلاء مهددون بمضاعفات كورونا الخطيرة





يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بـ فيروس كورونا COVID-19 من أعراض خفيفة نسبيًا مثل الحمى منخفضة الدرجة، والسعال ، وضيق التنفس البسيط ، وآلام العضلات ، والغثيان.





وذكر موقع " universityhealthnews" أن بعض الفئات تعد أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا الشديدة حيث تظهر عليهم أعراض قوية شبيهة بالالتهاب الرئوي عند الاصابة بـ فيروس كورونا COVID-19، وهم





-كبار السن

- مرضى الربو

- مرضى انسداد الرئة المزمن وأمراض الرئة الأخرى.

- من يعانون من نقص المناعة بسبب أمراض مثل السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية.

- من يتناولون الأدوية المثبطة للجهاز المناعي مثل المستخدمة لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية كالروماتويد.

- المدخنين والمقصود هنا جميع انواع التدخين









تمنع أمراضا خطيرة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخضراوات والفواكه ذات اللون الأرجواني؟









ينصح الأطباء عادة باستهلاك الكثير من الفواكه والخضروات الملونة لأنها غنية بمضادات الأكسدة، وهو مركب يلعب دورًا رئيسيًا في حماية أجسامنا من الجذور الحرة.









ولا توفر الأطعمة الملونة مجموعة من الفوائد الصحية فحسب، بل تحتوي الخضراوات ذات اللون الأرجواني على إندولز وهي مغذيات مشتقة من مركبات الكبريت التي قد تبطئ عملية التمثيل الغذائي للمواد المسرطنة، ومن المعروف أن المواد المسرطنة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.









ووفقًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم أبرز الفوائد التى تحتوى عليها الخضراوات ذات اللون الأرجوانى.









- محاربة القرحة

وجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن الأنثوسيانين الموجود في العليق يقلل من تكوين قرحة المعدة، ويعتقد الباحثون أن هذه الأنثوسيانين تمنع الأكسدة وتعزز نشاط مضادات الأكسدة الهامة الأخرى ، مثل الجلوتاثيون الموجود بشكل طبيعي في الجسم .













- تعزيز صحة القلب

بعض الفواكه ذات اللون الأرجواني مثل المشمش الأسود والتوت البري لديها القدرة على خفض نسبة الكوليسترول الضار ، وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد، وتؤدي زيادة مستويات الكوليسترول الضار إلى تكوين لويحات في جدران الشرايين، ويمنع هذا التدفق الطبيعي للدم إلى القلب والجسم بأكمله ، مما يجعلك عرضة لخطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية .









- تمنع الخلايا السرطانية

أظهرت العديد من الدراسات أن الريسفيراترول الموجود في الأطعمة الأرجوانية يمكن أن يؤدي إلى موت الخلايا السرطانية في سرطان الدم وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا وسرطان الجلد وسرطان الكبد والرئة. تتمتع البطاطا الحلوة باللون الأرجواني بقدرة قوية على الحماية من سرطان القولون .





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الطقوس المتوارثة بـ شم النسيم.. وأفضل الطرق للاحتفال به في المنزل









اعتاد المصريون على الاحتفال بشم النسيم منذ الحضارة الفرعونية منذ حوالى 2700 عام، وكان يطلق على شم النسيم فى هذا الوقت "عيد الشموس" ، والذى يعبر عن تجدد الحياة والنشاط والألوان المبهجة التى تدخل السرور والفرحة على الأسرة المصرية.





ويحرص العديد من المصريين على الاحتفال بشم النسيم بطرق مختلفة بجانب أفراد العائلة، والأصدقاء المحببة لديهم، وعلى الرغم من كل ذلك إلا انه توجد بعض الطقوس والعادات المتوارثة التى يحرص المصريين بشكل جماغى على تنفيذها ومن أهمها..





- يحرص المصريون على تلوين البيض، فتلوين البيض يعد من الطقوس الرئيسية الواجب تنفيذها، والكثير من العائلات تفضل الأشتراك فى هذا العمل مع الأطفال والكبار، وأستخدام الألوان المبهجة والمفضلة لدى كل شخص.





- كما يعد أيضًا تناول "الفسيخ" من أهم الطقوس لدى المصريين وأغربها، فلا يشعر المصريين بفرحة وبهجة شم النسيم إلا بتناول الفسيخ "وهو نوع من السمك المملح والمخزن بطريقة خاصة، ويتميز برائحة النفاذة".





- وتميل العديد من العائلات إلى الاحتفال بشم النسيم فى الخارج، فتشهد العديد من الحدائق والمنتزهات وجود العائلات والأطفال بها يلعبون ويمرحون ويتناولون الطعام معًا بشكل رائع.













ولكن العالم اليوم يمر بأزمة حقيقة لا نستطيع بها التواجد فى الخارج أو زيارة الأهل والأقارب، والتواجد فى الحدائق والأماكن والعامة بشكل منتشر كما كنا نفعل فى السابق.





ولذلك نقدم لكم أفضل المقترحات لقضاء والأحتفال بعيد شم النسيم فى المنزل...





- احرص على الأستيقاظ فى الصباح الباكر، وتناول وجبة الأفطار الخاصة بك، ومن ثم أجمع العائلة معًا وقوموا بتجهيز الألوان والأدوات التى تحتاجونها، وقوموا بتوزيع المهام ليشارك جميع أفراد الأسرة فى كل شئ.





- احرصوا على تزيين المنزل، ووضع الألوان فى كل مكان ، وتحضير الطعام المفضل لدى مل شخص، ومشاركة العائلة به، ويمكن أن تقوموا بحفل للشواء للتجديد والأبتعاد عن الروتين اليومى.





- من المفضل أن يقوم كل شخص بأرتداء الملابس المفضلة لديه، والتجمل بشكل أنيق لألتقاط صورة عائلية ،والاختفاظ بها للذكرى.





- وفى نهاية اليوم يمكن ان تجتمع الأسرة معًا لمشاهدة الفيلم المفضل لديها، وتناول المقبلات التى تفضلها.













المرأة









بعد شائعة ارتباطها.. 10 صور أنيقة تكشف عن اختلاف وجمال درة.. شاهد





تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور والأخبار حول ارتباط الفنانة التونسية درة برجل الأعمال الشهير هانى سعد، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى " الفيسبوك".





كما تحرص الفنانة درة، على مشاركة جمهورها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بجميع الأخبار والصور وأبرز الإطلالات الجذابة.





وتفضل الفنانة درة، ارتداء الفساتين المنفوشة التى تبرز عن جمالها ورشاقتها، وتتميز باختيار الألوان الناعمة التى تتناسب مع لون بشرتها.









كما تميل إلى اختيار الماكياج بالألوان الترابية والبنية التى تبرز جمال عيونها، وتفضل وضع أحمر الشفاه باللون البيج والبينك الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.





وإليكم أبرز صور الفنانة درة.





















نشرت الفنانةنجوى كرم ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة تخطف الأنظار.





وظهرت بها نجوى كرم ، بتى شيرت أنيق باللون الأسود، ومرتديه معه جاكين من القطيفة باللون الأسود والزيتى، وأرتدت بنطالا باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نجوى كرم فى الماكياج على جمال بشرتها، وأختارت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها، ووضع تظارة شمس تتناسب مع ملامحها.





كما أختارت أن تترك شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز عن جمالها وبساطتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط صغير لأكمال إطلالتها



