«الأهرام العربي» تصدر عددا حول البصمة الصينية بعد أزمة كورونا

أصدرت مجلة " الأهرام العربي " عددا خاصا عن الصين بعد تجاوز أزمة كورونا، والذي أشرف عليه الكاتب الصحفي مصطفى عبادة، حيث خصصت صفحات العدد كاملة لتأمل الحضور الصيني في كافة المجالات.





تضمنت افتتاحية العدد، مقال للكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، بعنوان "البصمة الصينية" تحدث فيه عن سجل العلاقات المصرية الصينية الملئ بالمحطات التاريخية الفارقة، فمنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة الدولة المصرية وضع سياسة خارجية جديدة لمصر تقوم على الانفتاح على جميع القوى الدولية لبناء علاقات قوية، وعبر التاريخ هناك علاقات متشابه بين مصر والصين، موضحًا أن الصين تبنت موقفا فريدا لإرادة الشعب المصري بعد 30 يونيو،كما احتفظ فيه التاريخ بالتأييد الصيني التام لمصر ضد العدوان الثلاثي، مشيرًا إلى أن الصين خلال الثورة الثقافية سحبت كل سفرائها فى المنطقة العربية باستثناء سفيرها فى مصر، وهو ما يؤكد مكانة الدولة المصرية في العالم.

وتناولت المجلة عدة تقارير وتحقيقات صحفية، حيث استعرض التقرير الذي حمل عنوان "روح أمة" عريقة.. ونموذج يستلهم تراثة لتشكيل حداثة خاصة، كيف حققت الصين قفزة اقتصادية واجتماعية وثقافية حتى اصبحت شريكا فى منظومة التنمية العالمية، وتناول تقرير كورونا ومبادرة "الحزام والطريق" زيارة وزيرة الصحة المصرية التى رسخت لدور مصر فى المنطقة والعالم والتى ستظهر نتائجها قريبا.





وناقش تقرير "طريق الحرير.. هل ينقذ العالم فى مواجهة الفيروس القاتل"، كيف اختلفت خريطة العالم حيث لم يعد الحزام والطريق مفهوما للاستثمار الاقتصادي فحسب وإنما فى العلاقات الدولية والإنسانية أيضًا، وحمل تقرير "ما بعد كورونا.. فرص وتحديات" عدة أسئلة يطرحها البعض حول مستقبل التنين الأصفر بعد وباء كورونا والتحديات الخطيرة التى تواجه بكين وأبرزها إصلاح الصورة مع المجتمع الدولي.