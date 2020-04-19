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فن

نانسي عجرم تطرح والآخر دقة قلب .. شاهد

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:15 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها بجزء من أغنيتها الجديدة "والأخر دقة قلب" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت نانسي عجرم على الفيديو قائلة "والآخر دقة قلب والآخر غمضة عين منحب الدنيا دي حب وبنحلم مش خايفين#العُمر"

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "سكر بزيادة" تيزر أغنية "العمر" للفنانة نانسى عجرم والتى تعد تتر المسلسل الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل. 

وفجر المنتج صادق الصباح مفاجأة من العيار الثقيل وذلك بعد إعلانه تقديم الفنانة نانسى عجرم تتر مسلسله الجديد "سكر بزيادة" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل. 
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