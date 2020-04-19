5 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم.. قرار عاجل من الجبلاية.. ومنافس لمرتضى منصور

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





قررت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تشكيل لجنة لدراسة حيثيات القرار الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فى شكوى النادى الأهلي ضد عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز.





أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ترشحه لمقعد الرئاسة في انتخابات الزمالك المقبلة.





كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن العديد من القرارات المهمة التي يعتزم النادي الأبيض اتخاذها خلال الفترة المقبلة.





أعلن اللواء أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادى الزمالك السابق عن اعتزامه الترشح لرئاسة القلعة البيضاء وخوض الانتخابات القادمة ضد المستشار مرتضى منصور.



