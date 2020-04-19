الثروة السمكية تكشف عن أسباب ثبات الأسعار في شم النسيم.. فيديو

كشف الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، سبب ثبات أسعار الأسماك خلال عيد شم النسيم، موضحا أنه كان من المتوقع أن ترتفع الأسعار بسبب أعياد شم النسيم، مشيرا إلى أن هذا العام مختلف نتيجة أحداث فيروس كورونا المستجد التي خفضت من حركة المواطن وبالتالي تأثرت حركة البيع والشراء.





وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "فيروس كورونا لم يؤثر على إنتاجنا من الأسماك وهدفنا وتوفير السلع للمستهلك في صورة جيدة".





وأكمل: "أسعار الأسماك تشهد ثباتًا منذ فترة؛ على رأسها سمكة البلطي الرئيسية للمواطن المصري، مضيفا: "أقل فئة أسماك تبلغ 23 جنيه وأعلاها 35".









ونوه إلى أن إنتاج الأسماك في مصر ارتفع إلى 1.9 مليون طن منقسمة إلى 1.6 مليون طن إنتاج مزارع و300 ألف طن من البحار والبحيرات.