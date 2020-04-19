AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الثروة السمكية تكشف عن أسباب ثبات الأسعار في شم النسيم.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:25 م
الأسماك
الأسماك
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، سبب ثبات أسعار الأسماك خلال عيد شم النسيم، موضحا  أنه كان من المتوقع أن ترتفع الأسعار بسبب أعياد شم النسيم، مشيرا  إلى أن هذا العام مختلف نتيجة أحداث فيروس كورونا المستجد التي خفضت من حركة المواطن وبالتالي تأثرت حركة البيع والشراء.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "فيروس كورونا لم يؤثر على إنتاجنا من الأسماك وهدفنا وتوفير السلع للمستهلك في صورة جيدة".

وأكمل: "أسعار الأسماك تشهد ثباتًا منذ فترة؛ على رأسها سمكة البلطي الرئيسية للمواطن المصري، مضيفا: "أقل فئة أسماك تبلغ 23 جنيه وأعلاها 35".


ونوه إلى أن إنتاج الأسماك في مصر ارتفع إلى 1.9 مليون طن منقسمة إلى 1.6 مليون طن إنتاج مزارع و300 ألف طن من البحار والبحيرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشكال وألوان.. انخفاض أسعار السمك في سوق إمبابة وعزوف عن الشراء.. فيديو

المرتبة السادسة على العالم.. العامة للثروة السمكية: 80% من إنتاج الأسماك فى العالم تصدره مصر..فيديو

التموين: كل السلاسل التجارية تعرض منتجات أهلا رمضان..فيديو

شعبة الأسماك: تراجع الطلب على الفسيخ والأسماك بنسبة 50٪ فى شم النسيم

الدمايطة يتحايلون على كورونا بتمليح الفسيخ بالمنزل والفيس بوك لتسويقه

قبل شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ والسمك البلطي والبوري

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس يحرج أحد متابعيه بسبب محمد رمضان.. شاهد

فرض الحجر الصحى على مدينة سافيانو بعد وفاة رئيس البلدة بفيروس كورونا

تريند الفن.. كيف بررت والدة ياسمين غيابها عن عقد القران.. وما عمر شيري عادل الحقيقي

مصدر داخل الجبلاية يكشف سيناريو صادم فى شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد ١٩-٤-٢٠٢٠

مدرب الهلال السعودي في حوار لـ صدى البلد: رفضت عرضا من الدوري المصري.. أتمنى بقاء جوميز.. وعمرو وردة لاعب رائع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه.. سندوتش برجر لذيذ مع البطاطس المشوية

بلوك جديد.. نجوى كرم تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال سوداء.. شاهد

علاقة فيتامين د بـ كورونا.. وهل توجد النسبة المناسبة في الجسم للحماية من الإصابة بالفيروس؟