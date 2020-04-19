بارتداء الكمامات .. محافظ القليوبية يتابع الأعمال بطريق شركات البترول

اجتمع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية برؤساء مجالس إدارة شركات البترول والإنتاج الحربي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وسط ارتداء الجميع للكمامات لبحث دفع الأعمال بطريق شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة وذلك للتنسيق والتعاون المشترك كجانب من المشاركة المجتمعية لتطوير منطقة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة وشارع مؤسسة الزكاة.





ويبدأ التطوير من كوبري مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول بالإضافة إلى استغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحى شرق شبرا الخيمة بشكل لائق، وخلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة مما يضيف شكلا حضاريا جديدا للمنطقة كما يتم إزالة العشوائيات التي توجد بها، مما يوفر الأمن من خلال تواجد قوات من الشرطة وقد تعهدت شركات البترول بتولي هذا المشروع كاملا.





وقال المحافظ أنه تم الانتهاء من التصور الهندسي للمنطقة بالكامل بتكلفة 90 مليون جنيه والذي سينقل المنطقة نقلة حضارية وروعي فيه تطوير الطريق الرئيسي من نزلة الخصوص وحتى نهاية مسطرد وعمل حرم أمن للترعة لإنشاء أماكن انتظار ومواقف قانونية وإنشاء سور حضاري على ترعة الإسماعيلية وتطوير مطالع ومنازل الطريق الدائري، فضلا عن مراعاة الشكل الجمالي والحضاري والاهتمام بالإنارة لتحقيق السيولة المرورية ومنع انتشار العشوائيات التي تتسبب في عرقله حركة السيارات وتشويه المظهر العام للشوارع.





وتقدم المحافظ بالشكر لشركات البترول على التعاون المثمر والمشاركة المجتمعية لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير سيتم نقل المنطقة بالكامل نقله حضارية متميزة تتسم بالشكل الجمالي والسيولة المرورية.