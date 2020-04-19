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أمام الكاميرا هيبان.. طارق الشناوى يتحدث عن لقاء نبيلة عبيد ونادية الجندي غير المتوقع.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:32 م
طارق الشناوى، الناقد
طارق الشناوى، الناقد الفنى
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اسراء صبري
قال طارق الشناوى، الناقد الفنى، إن اجتماع نبيلة عبيد ونادية الجندى فى عمل واحد، لم يكن متوقعا بالمرة، متابعا "هناك العشرات كانوا عارفين انه استحالة يحدث تلاقي بين القطبين نبيلة عبيد ونادية الجندى فى يوم من الايام.

وأوضح طارق الشناوى، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، أنها المرة الاولي فى تاريخ الدراما أن يجتمع الاثنين معا لافتا إلي أن نادية الجندى ونبيلة عبيد كانتا المرشحتين لأداء مسلسل "ريا وسكية" ولكن الامر لم ينجح.

وأضاف الناقد الفنى، أن تلاقي نبيلة ونادية فى مسلسل "ريا وسكية" بسبب خوف كلا منهما من الاخري، متابعا: "هينفوا الكلام دا بس دى الحقيقة".

وأشار إلي أن أمام الكاميرا سيظهر ما أن كانوا قضوا علي توجسهم أم لا، معقبا: أمام الكاميرا بيبان خلاص صفيوا أوى ولا لسه فيه بقايا، لافتا إلي أن المسلسل "ضربة بداية قوية".

للمرّة الأولي وبعد سنوات طويلة جدًا من المُنافسة على شاشات السينما وتحقيق نجاحات كبيرة وتاريخ فني عريق، تنجح شبكة قنوات "MBC مصر" في الجمع بين النجمتين الكبيرتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، في رمضان 2020، من خلال المُسلسل الكوميدي الإجتماعي "سكر زيادة".

مُسلسل "سكر زيادة"، مستوحى من المُسلسل الشهير "The golden girls".

وتدور أحداث العمل داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الإستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.
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