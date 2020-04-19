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اقتصاد

الصاوي: دعم 5 آلاف أسرة بالقاهرة والإسكندرية والغربية والأقصر وبورسعيد

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:50 م
ولاء عبد الكريم
نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ندوة إلكترونية بخاصية ZOOM تحت عنوان "التجارة الداخلية والصادرات الغذائية بين التحديات والفرص في ظل أزمة كورونا"،  بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية وبمشاركة 100 عضو من أعضاء الجمعية، حيث شارك بالندوة حلمي أبو العيش رئيس مجلس إدارة شركة سيكم القابضة والرئيس الأسبق  للجمعية المصرية لشباب الأعمال، وهاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حيث ناقشت الندوة سبل دعم التواصل وبحث كافة المتغيرات  والحلول التي يمر بها القطاع الغذائي وشكل السوق بعد الإنتهاء من الأزمة، بمصر والعالم، بالإضافة إلى أهم وأبرز المتقرحات والتغيرات.  

كشف محمد الصاوي أمين صندوق الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن استهداف الجمعية الوصول ودعم 5000 أسرة من العمالة غير المنتظمة في محافظات  الأقصر والغربية وبورسعيد والقاهرة، مضيفًا إلى إن ذلك يأتي  إيمانا بالمسؤولية المجتمعية للشركات والقطاع الخاص، وتزامنا مع اطلاق الجمعية لميثاق شرف”معا ” واعمالا لما تضمنه  الميثاق.
 
وأكد الصاوي، أن "الجمعية المصرية لشباب الأعمال"، تبذل كافة مجهوداتها لدعم الدولة في هذه الفترة  الحرجة التى ترتب عليها أزمات مالية  لدى كثير  وبالأخص العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن الجمعية فرع الاسكندرية قامت بالمساهمة لدعم 1000 أسرة من خلال  محافظة الاسكندرية، لافتًا إلي انضمام أكثر من 110 شركة  في قطاعات « المقاولات و الاغذية و المشروبات و التعليم و التدريب و الاستشارات و النقل، والسياحة» للميثاق الذي أطلقته الجمعية تحت اسم « معا» لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة، مؤكدًا علي الأقبال الكبير من الشركات على الانضمام في المبادرة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي  يمر بها الاقتصاد المصري  نتيجة للتداعيات، وحرصا على الصالح العام والصحة العامة وقيامهم بتحمل مسئوليتهم المجتمعية.

وأشار الصاوي، أن ميثاق الشرف "معا"، يتركز علي 4 محاور هي "الحفاظ على الموظفين والعمال بالشركات والمصانع والالتزام  بسداد اجورهم  ومرتباتهم، في الوقت الراهن ، مع القيام بالتوعية الصحية اللازمة، وكذلك الالتزام بتوجيهات  رئيس الجمهورية  والحكومة لاحتواء الوباء والحفاظ علي السلامة والصحة العامة، بالإضافة إلى أن الميثاق يتضمن ايضا تقديم المشاركين فيه والجمعية العون  للجهات الحكومية و مؤسسات الصحة لمواجهة الأزمة الراهنة، وكذلك التواصل المستمر مع الحكومة للتباحث و التشاور بخصوص تداعيات الأزمة و تأثيرها على الشركات حفاظا على الاقتصاد القومي، حيث تم اعداد ورقة عمل مشتركة من الـ18 لجنة المنبثقة من الجمعية ورفعها للمسئولين.

من جانبه قال محمد عبد الرحمن رئيس لجنة التجارة الداخلية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الندوة تناقش سبل تسير العمل خلال الفترة المقبلة في قطاع هو الأهم، بالإضافة إلي أستعراض الأفكار حول مدي تأثر القطاع بالأزمة من حيث وقف تصدير بعض المنتجات ورؤية القائميين علي القطاع في الفترة المقبلة، بالإضافة إلي أهم الحلول التي من المتوقع العمل بها في حال أستمرار الأزمة والخروج بتوصيات لعرضها علي وزراء الصناعة والتموين لتفادي وجود أي مشاكل في الفترة المقبلة.
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