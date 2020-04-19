حلمي أبو العيش: الأزمة تعيد تشكيل السوق العالمي

قال حلمي أبو العيش عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن هناك طلبا متزايدا حاليا على المنتجات الاورجانيك، الأمر الذي تواجه الشركة صعوبة في تغطيته،وهو مايعد دلالة طبيعية بأن الأسواق وقت الكوارث يزداد طلبها على المنتجات العضوية بدون كيماويات والتي لها بعد انساني، مشيرًا إلى أن شركته تعمل في هذا المجال منذ 43 عاما، وتخصص 75% من انتاجها للسوق المحلي، بينما يتم تصدير الـ 25% المتبقية للعديد من الدول، منوها بأنه يعمل بالشركة 2000 عامل حاليا، لافتًا إلى أن الطلب على المنتجات الأورجانيك يشهد نموا سنويا بنسبة 20-30% في أوروبا و أمريكا واليابان.





وذكر أبو العيش أن الاستثمار في القوى البشرية ومجال الزراعة الاورجانيك قد لا يؤدي إلى أسرع نمو ولكن يعطي الفرصة لنمو يفوق 20% سنويا، مؤكدًا علي أن الأزمة سوف تسهم في إعادة تشكيل السوق العالمي الذي يجب أن يظل مفتوح بدون عوائق، حيث يزداد الطلب على بعض المنتجات التي كانت تستوردها أوروبا من الصين والهند.





وأكد أبو العيش، إن 50-60% من المواد الغذائية المستهلكة في السوق المصرية يتم انتاجها من الاراضي، ولكن في ظل زيادة السكان تقل تلك الموارد والمساحات الموجودة لا تستطيع الايفاء بكل هذه الاحتياجات، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب دراسة كيفية رفع كفاءة الموارد وزيادة الانتاجية، ولكن هناك تحدي في تكلفة الانتاج الزراعي الذي يجعل هناك صعوبة في المنافسة، منوها ضرورة أن يتم التعامل مع الزراعة باعتبارها أمن قومي وليس بشكل استثماري الأمر الذي يجعل الهيئات تطرح الأراضي بأسعار مرتفعة بما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة، وكذلك توفير المرافق للمستثمر الذي سيقوم باستصلاح الأراضي الصحراوية.





وكشف أبو العيش، أن أهم التحديات التي تواجه القطاع زيادة الفاقد وإهدار نصف المحصول في عملية النقل من المزارع للمصانع، الأمر الذي يحتاج الى تطوير قطاع النقل واللوجيستيات، فضلا عن تطوير العنصر البشري، مطالبًا بضرورة التركيز على تحسين البنية التحتية للصناعة والزراعة وهناك فرص لتطوير وتحسين تلك القطاعات، منوها بأن البطالة سوف تكون تحدي كبير جدا في ظل الظروف الحالية ولكن تحسين البنية التحتية سوف يساهم في حل جزء منها.