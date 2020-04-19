إزالة 317 حالة تعد على أراض أملاك الدولة منذ بدء الحظر في أسوان .. صور

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه تم إزالة 317 حالة تعدى فى فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضى وحتى الآن منها 266 حالة على أراضى البناء بمساحة 167 ألفا و168 م2 ، بجانب 51 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 203 أفدنة.

وقال المحافظ بأنه بجانب ذلك تم إزالة 134 حالة تعدى تم رصدها وتحرير محاضر لها قبل بدء فترة الحظر تشمل 97 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 22 فدانا و10 قراريط، علاوة على 37 حالة بمساحة 17 ألفا و165 م2 .

وكشف اللواء أشرف عطية بأنه فى نفس الوقت تم إزالة 9 حالات تعدى بقريتى بنبان والرقبة فى الظهير الصحراوى لمركز دراو بمساحة 6490 م2 ، بجانب إزالة 30 حالة تعدى بقرى الكلح شرق والحجز بحرى بمركز إدفو بإجمالى مساحة 9609 م2 وذلك ضمن الجهود المبذولة على مستوى مدن ومراكز المحافظة .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الضرب بيدًا من حديد على كل من تسول له نفسه بالاعتداء على أراضي الدولة سواء كانت بناء أو زراعية استغلالًا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد .

هذا فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة بدعم من قوات مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد يوسف مساعد مدير الأمن ، وأيضًا نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ومسئولى شرطة المرافق حيث إستهدفت الحملة إزالة 18 حالة تعدى بمساحة 12 ألفا و 600 م2 بمنطقة خلف عمارات التجاريين والسلام أكاديمى بنطاق حى جنوب .

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