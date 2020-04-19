رد جريء من علي جمعة على مروجي شائعة بشأن برنامجه الجديد في رمضان

رد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، عن منشور يتضمن شائعة، تم تداولها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، متعلقة بتسجيل برنامجه الجديد "أرض الأنبياء" المذاع على فضائية "cbc" في رمضان.





وقال " جمعة " خلال لقائه ببرنامج " من مصر " المذاع على فضائية " cbc " إن الإمام الشافعي كان له بيت صعب أورده الإمام العيني في شرح صحيح البخاري، وهو: لو كل كلب عوى ألقيته حجرا لأصبح الصخر مثقولًا بدينار، وهو ما يرادف بالعامية المثل الوارد عنه أيضًا: "الكلاب تنبح والقافلة تسير".





وأضاف الدكتور على جمعة: لا أريد المناظرة وربط هؤلاء بالبيت؛ ولكن انظر كيف فكر الإمام الشافعي فيما يدبر بعض الناس في العموم من سوء النية.







وتابع المفتى السابق أن مليشيات للإخوان بقنواتهم وصفحاتهم الإرهابية إذا أردات أن تدخل في المنهى عنه؛ فالله حسيبهم وكفيله؛ فرسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: " كفي بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع"، وفي رواية: " كفي بالمرء اثمًا أن يحدث بكل ما سمع".







وجاء في هذا المنشور الكاذب: " مسجد فاضل في 6 أكتوبر النهارده الظهر كان زحمة جدًا،، وفيه ناس جوه المسجد وبره، الناس اعتقدت علشان صلاة الظهر، وطلع التجمهر علشان بيصوروا مسلسل لرمضان جوه المسجد، اي والله، قفلوا المساجد للمصلين وفتحوها للممثلين، قسما بالله احنا كورونا شوية علينا".





وعلق الإعلامي عمرو خليل، مقدم البرنامج، أن هذا الكلام كاذب تمامًا وعار عن الصحة من كافة الجوانب؛ أولًا: لم يكن هناك تجمهر خارج المسجد أو داخله بل المتواجد هم أعضاء فريق التصوير فقط والمخرج، ثانيًا: التصوير كان الساعة التاسعة في وقت الحظر وليس الظهر، ثالثًا: التصوير كان يتم في ساحة المسجد وليس خارجه.







وكان الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أكد أن اللغو ينقص من أجر الصيام؛ فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك لنا أصولا في هذا السياق، منها: أن اللغو منهي عنه، وأن الله - سبحانه وتعالى-جعل الابتعاد عنه من صفات المؤمنين، موضحًا: اللغو يعني كثرة الكلام بعلم ودون علم.





