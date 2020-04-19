رد جريء من علي جمعة على مروجي شائعة بشأن برنامجه الجديد في رمضان

رد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، عن منشور يتضمن شائعة، تم تداولها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، متعلقة بتسجيل برنامجه الجديد "أرض الأنبياء" المذاع على فضائية "cbc" في رمضان.
وقال " جمعة " خلال لقائه ببرنامج " من مصر " المذاع على فضائية " cbc " إن الإمام الشافعي كان له بيت صعب أورده الإمام العيني في شرح صحيح البخاري، وهو: لو كل كلب عوى ألقيته حجرا لأصبح الصخر مثقولًا بدينار، وهو ما يرادف بالعامية المثل الوارد عنه أيضًا: "الكلاب تنبح والقافلة تسير".
وأضاف الدكتور على جمعة: لا أريد المناظرة وربط هؤلاء بالبيت؛ ولكن انظر كيف فكر الإمام الشافعي فيما يدبر بعض الناس في العموم من سوء النية.
وتابع المفتى السابق أن مليشيات للإخوان بقنواتهم وصفحاتهم الإرهابية إذا أردات أن تدخل في المنهى عنه؛ فالله حسيبهم وكفيله؛ فرسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: " كفي بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع"، وفي رواية: " كفي بالمرء اثمًا أن يحدث بكل ما سمع".
وجاء في هذا المنشور الكاذب: " مسجد فاضل في 6 أكتوبر النهارده الظهر كان زحمة جدًا،، وفيه ناس جوه المسجد وبره، الناس اعتقدت علشان صلاة الظهر، وطلع التجمهر علشان بيصوروا مسلسل لرمضان جوه المسجد، اي والله، قفلوا المساجد للمصلين وفتحوها للممثلين، قسما بالله احنا كورونا شوية علينا".
وعلق الإعلامي عمرو خليل، مقدم البرنامج، أن هذا الكلام كاذب تمامًا وعار عن الصحة من كافة الجوانب؛ أولًا: لم يكن هناك تجمهر خارج المسجد أو داخله بل المتواجد هم أعضاء فريق التصوير فقط والمخرج، ثانيًا: التصوير كان الساعة التاسعة في وقت الحظر وليس الظهر، ثالثًا: التصوير كان يتم في ساحة المسجد وليس خارجه.
وكان الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أكد أن اللغو ينقص من أجر الصيام؛ فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك لنا أصولا في هذا السياق، منها: أن اللغو منهي عنه، وأن الله - سبحانه وتعالى-جعل الابتعاد عنه من صفات المؤمنين، موضحًا: اللغو يعني كثرة الكلام بعلم ودون علم.
واستشهد " جمعة " خلال لقائه ببرنامج " من مصر " المذاع على فضائية " cbc " بما روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا رأيتم الرجل قد أوتي صمتًا، فاعلموا أنه يُلَقَّى الحكمة»، وقال - عليه الصلاة والسلام أيضًا- «اضمن لي ما بين لحييك وفخذيك، أضمن لك الجنة».
واستدل عضو هيئة كبار العلماء بالحديث الذي رواه مسلم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " كفي بالمرء اثمًا أن يحدث بكل ما سمع"، وفي رواية أخرى: " كفي بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع. "
وأوضح المفتى السابق أن الحفاظ على الكلمة و التفكر فيها أمر مهم جدًا؛ فالكلمة قبل أن تنطق بها هي ملك لك وإذا نطقها ملكتك كما قال الإمام الشافعي، وقد تكون سببًا في إشاعة الفاحشة بين المسلمين تحت مسمي الشائعة.
كيف نستقبل شهر رمضان؟
في سياق متصل، نوه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، الى أن شهر رمضان في ظل وباء كورونا يمكن أن نحوله إلى منحة يرتقي فيها الإنسان إلى مراتب العبودية؛ فيتعلق قلبه بالله- عز وجل- .
وأفاد " جمعة" خلال لقائه ببرنامج " من مصر" المذاع على فضائية " cbc " أن الاستعداد الأمثل لرمضان يكون بقلة الطعام والكلام والآنام والمنام كما أسماها بعض العلماء، وهي تعني على الترتيب: الصيام والصمت والاعتكاف والتهجد أو قيام الليل.
وأبان عضو هيئة كبار العلماء أن هذه العبادات الأربع أفضل ما يحرص عليه المسلم لاغتنام شهر رمضان والاستعداد له خلال الأيام المقبلة في ظل فيروس كورونا للخلاص من هذه الأزمة.