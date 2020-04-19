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معاون وزير التموين: احتياطي القمح يكفي لـ 7 أشهر ..فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:43 م
القمح
القمح
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محمود محسن - حمزة شعيب
أكد وائل عباس، معاون وزير التموين، أنهم بدأوا في توريد القمح يوم 15 أبريل الجارى، وتم وضع تسعيرة له تبلغ 700 جنيه للإردب.



وأضاف "عباس"، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم الاتفاق على السعر مع عدد من الوزراء المعنيين، وهم  وزراء المالية، والزراعة، والتموين، باشتراك المزارعين وهم الفئة الأهم.


وتابع معاون وزير التموين، أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية الاحتياطى الاستراتيجى من 3 لـ 6 أشهر والقمح يكفى لأكثر من 3 أشهر.


وأشار وائل عباس، إلى أن لدينا احتياطيا من القمح يكفي لـ 7 أشهر قادمة ولا توجد مشكلة. 


وقال معاون وزير التموين، إنه مع بدء موسم توريد القمح تجري الاستعدادات المكثفة بمحافظات الجمهورية في الشون والصوامع لاستقبال القمح من المزارعين.



وكانت وزارة الزراعة حددت سعر القمح  حسب درجات النظافة، وتم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22,5 هو 670 جنيها، ودرجة 23 هو 685 جنيها، ودرجة 23,5 هو 700 جنيه.

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