هاني برزي: لابد من إستراتيجية واضحة لاستمرار النمو

طالب المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، البنك المركزي بإعادة النظر في تحديد حد السحب بالبنوك، مقترحا أن يتم فتحه بالنسبة للشركات خاصة وأن هناك العديد من العمليات التجارية التي تتم من خلال النقد.









وقال "برزي" في كلمته بالندوة الإلكترونية التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال حول تداعيات فيروس كورونا بين الفرص والتحديات، إن الاتجاه إلى تحجيم التعامل النقدي في السوق واستخدام التحول الرقمي يعد أمرا جيدا، ولكن ليس من الجيد تطبيقه ” بين يوم وليله” على حد قوله، خاصة وأن هناك قطاعات لا تتعامل إلا بالكاش مثل النقل والزراعة.









وعن دور شركات التوزيع في سلاسل الأمداد، أكد برزي، أن دورها مهم للغاية ويعد مسألة ” حياة أو موت” لأي شركة صناعية، ويستحوذ التسويق والتوزيع التجاري بنحو 40-45% من منظومة العمل في الشركات الخارجية، بينما يلا يمثل إلا 22-25% في مصر.









وأضاف أن قطاع التجارة الداخلية يعد غير منظم ويوجد به ما يتراوح بين 250-300 ألف محل بكافة انواعه واحجامه، ولكن أغلبية القطاع يعمل بشكل غير منظم، لذا لابد أن تدخل الدولة في هذا القطاع لتنظيمه وسوف تقوم هيئة سلامة الغذاء بدور هام بشأنه خلال المرحلة المقبلة.









وطالب المشاركون بالندوة الإلكترونية لشباب الأعمال بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية بوضع استراتيجية واضحة لقطاعي الزراعة والصناعات الغذائية لضمان استمرارية نمو القطاعين.









وأشار هاني برزي، رئيس المجلس التصديري، إلى أهمية وضع استراتيجية واضحة المعالم بناءً على رؤية واضحة ولمدة زمنية ممتدة على غرار رؤية مصر 2030، مضيفا أنه لابد أن تكون تلك الاستراتيجية ثابتة وملزمة على كافة الجهات والمسئولين ولا تتغير بتغير هؤلاء المسئولين.









وأكد برزي، أنه خلال الـ 20 عاما الماضية كانت أكبر تحديات التي تواجه القطاع تعدد الجهات التي يتم التعامل معها ووضع استراتيجيات وتغييرها بشكل مستمر ومعاودة طرح نفس الاستراتيجيات مرة أخرى، كل ذلك يؤدي إلى ارتباك في السوق.









ونوه بأنه لضمان التطور وإحداث نمو في تلك القطاعات لابد من وضع تلك الاستراتيجية والعمل على آليات تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، إضافةً إلى ضرورة تطوير البنية التحتية للصناعة لأنه خلال السنوات الماضية كان في مناطق صناعية بها فقر كبير في البنية التحتية مثل مياه وكهرباء وغيرها.









وأكد أن ذلك يعد تحديا كبيرا وأيضا بيع الأراضي الصناعية ملف تائه بين الوزارات، إضافة إلى العمل على البنية التحتية للإنسان المصري والتي تتمثل في التعليم والصحة وجزء مهم لزيادة الوعي والحرفية عند المصريين.









من ناحيته، توقع شريف الجبلي، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن يشهد السوق المصري في الفترة المقبلة عددا من الاندماجات والاستحواذات بين الشركات نتيجة انتشار الفيروس الذي تسبب في انخفاض معدلات التشغيل في بعض الشركات.









وطالب بتطوير البنية التحتية في قطاعي الزراعة والصناعة باعتبارهما أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري والتي تتطلب جهدا كبيرا في الفترة الحالية لدعمهما لضمان التشغيل بأقصى قوتها بعد انتهاء الأزمة.



