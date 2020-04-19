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ساحة رأي

أحمد أبو علي يكتب: البنك المركزي المصري.. بطل المرحلة

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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توضح الأزمات دائما قدرة المؤسسات والدول على ادارة التحديات الناجمة عن تلك الأزمات، إلا ان التحدي الأكبر والأصعب هو أن تمتلك قدرة على التنبؤ بالتحديات المستقبليه وان تضع لها تصورات وحلولا واقعية وقابلة للتطبيق من الان، ولعل ذلك ما ينطق على البنك المركزي المصري، فهو بلا شك بطل المرحلة الحالية وخاصة منذ بدأ الاصلاح الاقتصادي في مصر إلى أن بدأت ازمة كورونا في مصر مؤخرا، فلا يستطيع احد داخل الأوسط الاقتصاديه ان ينكر ان صناعة السياسه النقديه تمثل التحدي الأكبر والأصعب داخل اي دوله خاصة وان كانت هناك تحديات يصعب التنبؤ بها والتعامل معها مثل كورونا والتى اوضحت مدى قدرة الجهاز المصرفي في مصر وعلى رأسه البنك المركزي في امتلاكه لآليات وأساليب على مستوى صناعة السياسة النقدية تؤكد اننا نمتلك جهازا مصرفيا يتمتع بقدر من الحرفيه والاحترافيه في مواجهة اية تحديات اقتصاديه.


ولعل حديثي هنا سينصب اكثر على الإجراءات والقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري منذ بدء ازمة كورونا، تلك الأزمة التي أكدت حتى الآن أن البنك المركزي المصري استطاع بما اتخذه من قرارات تتعلق بادارة الوضع الاقتصادي حاليا في سياق تلك الأزمة ان ينجح في أصعب وأقوي تحدٍ في تاريخه، وأن محافظه أدار التحدي والازمه بقدر عال من الاحترافيه والمهنية الاقتصاديه التي تحقق استقرار الاقتصاد واستمرارا في مواصلا نجاحاته وفي نفس الوقت تحقق الرضاء المجتمعي للمواطنين، فمنذ القرار الأول بتخفيض سعر الفائده 3٪، وما أعقبه من قرارات اقتصاديه أخرى اتخذها البنك هدفها تفعيل فكرة التحول الرقمي والقضاء على اي تجمعات للمواطنين المتعاملين مع الجهاز المصرفي خوفا عليهم من انتشار مرض كورونا مثل وضع حد أقصى لعمليات السحب اليومي وإلغاء المصاريف البنكيه على العديد من العمليات المصرفيه ورفع القوائم السوداء للمقترضين المتعثرين وزيادة نسبة السماح للشركات للاستفادة من المبادرات التمويليه التي أطلقها البنك المركزي كمبادرة الـ ١٠٠ مليار جنيه والقرارات الأخرى المتعلقه بدعم القطاع الصناعي والمشروعات الصغيره والمتوسطه وغيرها من القرارات التي اعقبت برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في نوفمبر ٢٠١٦، سواء على صعيد إصلاح السياسه النقديه او قرارات اقتصاديه هدفها دعم الاقتصاد المصرى فى مختلف قطاعاته الهيكليه تؤكد على أن صناعه السياسه النقديه في مصر الان تدار بقدر عال من الاحترافيه الاقتصاديه بما يتواكب مع مقتضايات المرحله وظروفها الاقتصاديه وتماشيا مع خطه الدوله المصريه سواء على صعيد الاصلاح الاقتصادي او على صعيد مواجهه ازمه كورونا اقتصاديا وصحيا.


إلا انه يبقى التحدي الأكبر والأهم هنا هو وعي وإدراك المواطن لأهمية وجدوي تلك القرارات وفوائدها وحجم التحدي الذي تديره الدوله الان على اعتبار ان المواطن هو شريك رئيس في إنجاح هذا الأمر وهو المستهدف الأول من تلك القرارات وجدواها.
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