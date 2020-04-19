بعد تبرع أبو العينين بـ 78 مليونا لمواجهة كورونا.. عزة مصطفى: رجال مصر يظهرون وقت الشدة

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، والمذاع عبر قناة "صدى البلد، بتبرع رجل الأعمال البرلماني محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا جروب، بـ 78 مليون جنيه، كدعم للدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا.





ومن جانبها قالت عزة مصطفي: «رجال مصر يظهرون وقت الشدة، فكل التحية والتقدير لهذه المبادرة الكبيرة من البرلماني محمد أبو العينين صاحب المواقف الوطنية».





وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطابًا من محمد أبوالعينين ، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا جروب، توجه خلاله بالتقدير لما تبذله الحكومة من جهود كبيرة في اتخاذ إجراءات استباقية، وفق رؤية واستراتيجية ناجحة لمحاصرة فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياته، مشيدًا باحترافية الدولة المصرية في اتخاذ القرارات التي تحمي مصر من الوباء، واتخاذ قرارات اجتماعية واقتصادية، ساعدت المصريين على تحمل التبعات، ودعمت السوق الاقتصادي لمواجهة الأزمة.





وعرض أبو العينين إسهامات مجموعة كليوباترا ومؤسسة أبو العينين الاجتماعية في دعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، التي بلغت 78 مليون جنيه، في إطار تعاون القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مع الدولة ودعم جهودها للحد من انتشار هذا الوباء غير المسبوق، وعلاج المصابين والتخفيف من آثاره السلبية اجتماعيًا واقتصاديًا.





تفاصيل مساهمة أبو العينين





وأوضح أن هذه الإسهامات شملت التبرع بـمبلغ 25 مليون جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر" لدعم جهوده العظيمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، كما قامت مجموعة كليوباترا وتحت رعاية قيادة الجيش الثالث الميداني، برفع الكفاءة والتطوير والتجديد الشامل لمستشفى الصباح بمدينة السويس، بتكلفة 24 مليون جنيه، ليصبح المستشفى جاهزا لاستخدامه في أي وقت من جانب وزارة الصحة كمستشفى عزل.





وأشار رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا جروب، إلى قيامه بالتواصل مع رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، للمساهمة في توفير احتياجات المستشفيات من الأجهزة الطبية اللازمة لرعاية مصابي فيروس كورونا، مؤكدًا أنه تم على الفور تحمل تكاليف توريد وتركيب وتشغيل الأجهزة بتكلفة 3.3 مليون جنيه، شملت تجهيز عنبر عزل ورعاية متوسطة كامل يضم 10 أسرة، وعنبر رعاية متوسطة لعلاج مرضى كورونا بأجهزة تنفس صناعي، وكذلك تركيب وتشغيل 9 أجهزة مونيتور، و9 سرنجات محاليل وأرضية فنيل لعنبر الرعاية بمستشفى حميات إمبابة بالجيزة، فضلا عن تجهيز عنبر رعاية مركزة جديد بمستشفى السويس العام، وتوريد وتركيب وتشغيل الأجهزة بمستشفى سوهاج التعليمي، بالإضافة إلى توريد وتركيب وتشغيل 3 أجهزة تنفس صناعي للرعاية المركزة، و10 مناظير حنجرية، و10 أجهزة مونيتور، و10 سرنجات محاليل بمستشفى الأحرار بالزقازيق، إلى جانب توريد وتركيب وتشغيل 4 حساسات أكسجين، واختبار رئة، و6 بطاريات لأجهزة التنفس الصناعي بمستشفى قفط في قنا.





قوافل أبو العينين للمحافظات





وأوضح أن مؤسسة أبو العينين الخيرية نظمت عدة قوافل للعديد من المحافظات، وزعت 150 ألف شنطة مواد غذائية، على الأسر الأكثر احتياجًا، والقرى التي شهدت عزلا صحيًا، والمتضررين من فيروس كورونا، وكذلك من موجة الطقس السيئ بتكلفة 25 مليون جنيه، مضيفا أنه تم توجيه حملات شاملة لتعقيم وتطهير كافة شوارع ومنشآت ومساجد وكنائس ومكاتب بريد ومدارس حي جنوب الجيزة، على مدى 25 يومًا، ومواصلة تلك الحملات حتى الآن، وقد بلغت تكاليف شراء معدات التطهير والتعقيم والرش وتنفيذ الحملات حوالي مليون جنيه.





التزام مجموعة كليوبترا تجاه العمال





إلى جانب ما سبق من مساهمات، أكد محمد أبو العينين أن مجموعة كليوباترا التزمت بواجبها في الحفاظ على دخول أكثر من 25 ألف عامل بمشروعات المجموعة السياحية والصناعية والزراعية والإعلامية، والحصول على كافة امتيازاتهم دون أي تأثر بالأزمة، حيث تتخطى رواتب العاملين 50 مليون جنيه شهريًا، وذلك رغم انخفاض تكلفة الإنتاج الصناعي لـ 35% من الطاقة وتأثر السياحة.





من جانبه ثمن رئيس الوزراء هذه المبادرة الإيجابية التي تشمل تنوعًا في جوانب العمل المجتمعي، إلى جانب الحفاظ على حقوق العاملين، مؤكدًا أن الدولة تثمن مواقف عدد كبير من رجال الأعمال التى تعزز التكاتف بين القطاع الخاص والدولة، وتدعم جهود مواجهة أزمة كورونا الحالية.