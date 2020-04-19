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رياضة

تشافي يتنازل عن 40% من عقده

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:45 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تنازل تشافي هيرنانديز، المدير الفني للسد القطري، عن جزء من راتبه، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الأندية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن السد عبر موقعه الرسمي، عن تنازل أسطورة برشلونة السابق ومدربه الحالي، عن جزء من راتبه، إضافة إلى تنازل أيضا لاعبو الفريق عن جزء من رواتبهم.

ووفقا لصحيفة «أس» الإسبانية فإن تشافي، وافق على خفض 40% من راتبه، لمساعدة النادي لتخطي أزمة فيروس كورونا.

وتابعت الصحيفة أن اللاعبين أيضا وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 25%، في المقابل فإن باقي الموظفين في النادي لن تتأثر أجورهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا ليس أول عمل إنساني يقوم به المدرب الإسباني، ففي وقت سابق، تبرع لإحدى مستشفيات كتالونيا بمليون يورو، لمكافحة فيروس كورونا.
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