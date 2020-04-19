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مدير مركز علاج السموم يكشف عن الممنوعين من تناول الفسيخ.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:02 م
مدير مركز علاج السموم
مدير مركز علاج السموم
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محمود محسن
أكد الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز علاج السموم بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، أنه عند تناول الفسيخ من مكان غير معلوم المصدر سيكون هناك ميكروبات مؤكدا أن السموم تتواجد في لحم الفسيخ وتؤثر على الجهاز العصبي و تبدأ الأعراض فى الظهور.

وأضاف عبد المقصود خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق skype لبرنامج صالة التحرير عبر فضائية صدى البلد أنه يجب أن يتم شراء الفسيخ من أماكن معلومة المصدر إضافة إلى اتخاذ المواطنين الإجراءات الصحية والوقائية. 

وتابع: أنه يجب على المواطنين الالتزام بإجراءات الدولة مؤكدا أنه يجب ألبا يكون هناك تجمعات مشيرا إلى أنه يجب أن يتواجد المواطنون ببيوتهم.

وأشار دكتور نبيل عبد المقصود أن الفسيخ يتسبب في رفع الضغط، مؤكدا أنه لو هناك شخص مريض بالضغط يؤثر عليه. 

وقال  مدير مركز علاج السموم بمستشفى قصر العينى الفرنساوى أن هناك فئة ممنوعة من تناول الفسيخ وهم أى مريض يتناول أدوية بها كورتيزون ممنوعين وأمراض الكلى ومن يكون قرح المعدة.
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