شركة أمريكية تنتج أول سيارة SUV كهربائية خارقة الأداء.. صور

بعد انتشار صناعة السيارات الكهربائية حول العالم بسبب تزايد الإقبال المتزايد عليها من قبل العملاء ، كشفت شركة Triton Solar الأمريكية عن سيارتها الـ SUV الكهربائية الأولى، موديل H.

وصرحت شركة Triton Solar الأمريكية أن موديل H ستوفر تجربة تقنية عالية للركاب حيث ان السيارة من فئة الـSUV، والمعروف عنها انها مريحة بالنسبة للسائق أو الركاب لعلوها الكبير من الأرض مقارنة بالسيات السيدان .

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أما من حيث الأداء فتمتلك السيارة نظام دفع رباعي يطلق 1,500 حصان، مع قدرة على تسارع 0-96 كم/س خلال 2.9 ثانية ومدى يزيد عن 1,125 كيلومتر.

كما ان تصميم السيارة يحمل شبهًا من كاديلاك إسكاليد الجديدة في الواجهة الأمامية، ومن جي إم سي يوكن أيضًا في الواجهة الخلفية.

وقد أعلنت Triton Solar الأمريكية عن فتح باب الحجز المسبق على موقعها الإلكتروني بسبب الحجر المنزلى الذى تسبب فيه فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .