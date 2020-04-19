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محافظ أسيوط يوضح كيف سيتعامل مع المتعدي على الأراضي الزراعية

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:09 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور عصام سعد محافظ أسيوط، إن المحافظة بها 241 ألف فدان مزروعين قمح، وهو ما يوفر محصولا كبيرا يصل لـ 650 ألف طن قمح.

وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة  "صدى البلد": "التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أمر مرفوض تماما وسيتم التعامل بقوة حزم مع المخالفين في إطار القانون، مردفا: "لن نسمح بالمساس بأمن مصر الغذائي".

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد بدء حصاد محصول القمح بقرية رفاعة الطهطاوي بمركز أبنوب التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020 بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

والتقى المحافظ المزارعين الذين أشادوا بجودة المحصول هذا العام وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 240 ألفا و909 أفدنة بمختلف القرى والمراكز بزيادة كبيرة عن العام الماضي مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وتاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وبعض المزارعين بقرية رفاعة الطهطاوى.
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