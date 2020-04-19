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اقتصاد

إجراء اضطراري في 6 أكتوبر الجديدة يمنع تجمعات المواطنين في شم النسيم

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر الجديدة،  بأنه تم إتخاذ اللازم نحو زيادة معدلات ري الحدائق العامة والمناطق الخضراء والجزر بالطرق الرئيسية والداخلية من الان، وإلي مساء الغد بشكل متواصل وبما يمنع المواطنين من الجلوس عليها، وتكوين تجمعات حفاظا على سلامة المواطنين.

وأضاف أن ذلك يأتى في ضوء الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا والتي تتزامن مع الاحتفال باعياد الربيع.

وأكد استمرار أعمال التطهير والتعقيم التى يقوم بها جهاز المدينة للمنشآت العامة والشوارع الرئيسية.

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