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سيارات

في زمن كورونا.. فكرة مثيرة من هوندا للإعلان عن سيارتها .. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:33 م
صدى البلد
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كريم عاطف

 بعد الحث كثيرا على فكرة التباعد الاجتماعي والمكوث فى المنازل بسبب انتشار الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، لجأت الكثير من شركات السيارات لأفكار جديدة ومختلفة لدعم هذه الفكرة .


هذه المرة فكرت شركة هوندا الامارات لصناعة السيارات بفكرة تصوير وإنتاج إعلاناتها من المنزل ، الامر غريب ولكن ممتع حيث ان التصوير والانتاج جاء بالكامل داخل المنزل بسبب الحجر المنزلى .


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وصرحت شركة هوندا بتصريح عن هذه الفكرة الجديدة قائلا " ربما يكون هذا أول إعلان سيارات صُوّر وأُنتج وشُوهد كليًا من المنزل، إلى أن نعود للقيادة".

الاعلان يظهر سيارة هوندا موديل سيفيك وهى تسير فى الطرقات ثم بعد ذلك يتضح انها تسير داخل اروقة المنزل واسفل محتوياته ، وبعد ذلك تقوم يد بغلق باب السيارة الاسير لنكتشف ان السيارة عبارة عن سيارة لعبة .

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