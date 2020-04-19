AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالأغاني.. ممرضة تخفف عن طفلتين داخل الحجر الصحي بـ مستشفى قها ..شاهد

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:52 م
مستشفى قها
مستشفى قها
Advertisements
إبراهيم الهوارى

انهم فعلا ملائكة الرحمة يؤكدون للجميع يوميا بعد يوم أن الطب والتمريض رسالة وليست مهن، انهم الأطقم الطبية وفرق التمريض بمستشفى قها للحجر الصحي.


وعلى مدار الاسابيع الماضية حرص الممرضت على محاولات رسم الفرحة والسعادة على وجوه الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد والذين يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى حتى يخففوا عنهم آلامهم وتعبهم حتى يتم شفائهم .


ونشرت الصفحة الرسمية لمستشفى قها للحجر الصحى على التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لممرضة بالفريق الطبى تداعب الأطفال على انغام الأغانى .


وقالت ريم صابر ممرضة بمستشفى قها للحجر الصحى ان تلك الفيديو تم تصويره مع طفل تدعى ميرال مصابة بفيروس كورونا المستجد وتمكنت هى ووالدتها وشقيقتها الصغرى بالمستشفى.


واضافت انها كانت تداعب الطفلة للتخفيف عليها حيث أن الطفلة كانت تخاف من فريق الطبى والأطفال بسبب الملابس الوقائية التى ترتديها حتى لا تشعر بالخوف وتتلقى العلاج مضيفا أن الطفلة بدأت تأخذ العلاج واستجابة عليه دون قلق أو خوف.


وكانت مستشفى قها المركزى قد أعلنت عن شفاء وخروج 10 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.


وقالت المستشفى أن جميع الحالات الموجودة حاليا مستقرة وأنه يجرى عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.


وطالب المستشفى المواطنين بضرورة الاهتمام بتناول الأكل الصحي لزيادة المناعة بجانب النظافة المستمرة والتطهير بالمنازل، وإلزام البيوت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من داخل مستشفى العزل بالنجيلة .. طبيب يبكي لإيجابية طفل أجنبي بـ كورونا

شاهد.. لحظة خروج أول طفلة من مستشفى العزل بعد الشفاء من كورونا في قها

مستشفيات مصرية قهرت كورونا.. حكاية سقوط الفيروس القاتل في قبضة الجيش الأبيض

انتصروا على كورونا.. خروج 5 أطفال من مستشفى الحجر الصحي في قها

بشرى سارة.. خروج مستمر للمتعافين من كورونا من مستشفيات العزل.. وصور لتوثيق رحلة العلاج

رجل المهام الصعبة.. قصة طبيب بالحجر الصحى هرع فجرا لإنقاذ حياة مريضة كورونا أثناء الولادة

ترشيحاتنا

التحقيق رسميا مع نائب وزير الأمن العام في الصين

علي جمعة ينصح بعدم تخزين الطعام في ظل أزمة كورونا.. لهذه الأسباب

اتحاد الكرة يرفض طلب الأندية باستكمال الدوري.. ومقترح جديد لإنقاذ إلغائه

فيديوجراف.. توقفوا عن طهي الرنجة فورا لهذه الأسباب

بعد حظر زراعة الموز.. "الديهي" للمتضررين: "ازرعوا بصل.. الشوال أغلى من برميل البترول"

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. المهددون بمضاعفات كورونا .. أبرز إطلالات درة بعد شائعة أرتباطها

بعد 90 عاما.. بنتلي تنتج نسختها التاريخية Blower من جديد ..صور

بها بركان ثار 100 مرة.. قصة جزيرة أفريقية يتغير اسمها حسب احتلالها