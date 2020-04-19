بالأغاني.. ممرضة تخفف عن طفلتين داخل الحجر الصحي بـ مستشفى قها ..شاهد

انهم فعلا ملائكة الرحمة يؤكدون للجميع يوميا بعد يوم أن الطب والتمريض رسالة وليست مهن، انهم الأطقم الطبية وفرق التمريض بمستشفى قها للحجر الصحي.





وعلى مدار الاسابيع الماضية حرص الممرضت على محاولات رسم الفرحة والسعادة على وجوه الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد والذين يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى حتى يخففوا عنهم آلامهم وتعبهم حتى يتم شفائهم .





ونشرت الصفحة الرسمية لمستشفى قها للحجر الصحى على التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لممرضة بالفريق الطبى تداعب الأطفال على انغام الأغانى .





وقالت ريم صابر ممرضة بمستشفى قها للحجر الصحى ان تلك الفيديو تم تصويره مع طفل تدعى ميرال مصابة بفيروس كورونا المستجد وتمكنت هى ووالدتها وشقيقتها الصغرى بالمستشفى.





واضافت انها كانت تداعب الطفلة للتخفيف عليها حيث أن الطفلة كانت تخاف من فريق الطبى والأطفال بسبب الملابس الوقائية التى ترتديها حتى لا تشعر بالخوف وتتلقى العلاج مضيفا أن الطفلة بدأت تأخذ العلاج واستجابة عليه دون قلق أو خوف.





وكانت مستشفى قها المركزى قد أعلنت عن شفاء وخروج 10 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.





وقالت المستشفى أن جميع الحالات الموجودة حاليا مستقرة وأنه يجرى عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.





وطالب المستشفى المواطنين بضرورة الاهتمام بتناول الأكل الصحي لزيادة المناعة بجانب النظافة المستمرة والتطهير بالمنازل، وإلزام البيوت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.