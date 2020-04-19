عاوزين نعدي اليوم على خير.. أحمد موسى يناشد المواطنين الاحتفال بشم النسيم في المنزل

طالب الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بالبقاء في المنزل غدًا، والاحتفال بشم النسيم في البيت.









وقال أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "اقعدوا في البيت ارجوكم ده طلبي منكم وتواصلوا معنا من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بي وارسلوا لي احتفالاتكم من داخل المنزل".









وتابع أحمد موسى "هنقدم لكم خدمة مجانية غدا بالتواصل معكم وهدفنا إسعادكم لكن الأهم البقاء في المنزل حرصا على صحتكم".









وأكد أحمد موسى "عاوزين نعدي اليوم على خير بدون تجمعات، وعاوزين نعبر بسلام، وان شاء الله اليوم يعدي على خير".



