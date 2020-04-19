قبل شم النسيم .. إجراءات حكومية لمنع انتشار فيروس كورونا

اتخذت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عددا من الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا ، خاصة بيوم شم النسيم ، حيث هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جموع الشعب المصرى بحلول العديد من المناسبات والاعياد خلال هذه الفترة والايام القليلة المقبلة، مجددًا التهنئة للمواطنين الاقباط بمناسبة أسبوع الاعياد، والاحتفال بعيد القيامة المجيد، وكذا جميع المصريين بالاحتفال بيوم "شم النسيم"، فضلًا عن قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبات والاعياد بالخير والبركة لكافة أبناء الشعب المصرى.
وأشار رئيس الوزراء
، إلى توافق الحكومة على أسلوب التعامل مع يوم شم النسيم ، من خلال اتباع إجراءات متشددة في هذا اليوم تحديدًا، وجاءت كالتالى:
1- يطبق عليه نفس الاجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية.
2- الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات.
3- ايقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تفرض نوعًا من الشدة على المواطنين، في يوم شم النسيم الذي يرتبط بالموروث الثقافي المصري، وتعود المواطنين التنزه فيه، ولكن الحكومة ورغم أنها تنظر إلى رغبة المواطن المصري في الاحتفال بعين التقدير، ولكنها ترى أن أولوية الصالح العام وصحة المواطن تفرض الخروج في هذا اليوم بأقل قدر من التزاحم، والتجمعات التي يمكن أن يتزايد على أثرها معدل الإصابات، لافتًا في هذا الصدد إلى أن عددًا من البلدان تزايد فيها معدل الإصابة جراء التزاحم الشديد للمواطنين خلال الاحتفال بمناسبات خاصة ببلدانهم، ما أدى إلى انتشار المرض.
وطالب رئيس الوزراء المواطنين بالتزام الحرص الشديد والابتعاد عن أية تجمعات، واقتصار الحركة على إطار محدود، مؤكدًا أنه تم التوجيه لوزارة الداخلية والمحافظات، لتطبيق نوع من الحسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية أو النهرية، لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين.
وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لكل المصريين بحلول هذه الأعياد والمناسبات المهمة، متمنيًا أن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبات علينا باليمن والبركة.