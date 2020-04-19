قبل شم النسيم .. إجراءات حكومية لمنع انتشار فيروس كورونا





وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تفرض نوعًا من الشدة على المواطنين، في يوم شم النسيم الذي يرتبط بالموروث الثقافي المصري، وتعود المواطنين التنزه فيه، ولكن الحكومة ورغم أنها تنظر إلى رغبة المواطن المصري في الاحتفال بعين التقدير، ولكنها ترى أن أولوية الصالح العام وصحة المواطن تفرض الخروج في هذا اليوم بأقل قدر من التزاحم، والتجمعات التي يمكن أن يتزايد على أثرها معدل الإصابات، لافتًا في هذا الصدد إلى أن عددًا من البلدان تزايد فيها معدل الإصابة جراء التزاحم الشديد للمواطنين خلال الاحتفال بمناسبات خاصة ببلدانهم، ما أدى إلى انتشار المرض.









وطالب رئيس الوزراء المواطنين بالتزام الحرص الشديد والابتعاد عن أية تجمعات، واقتصار الحركة على إطار محدود، مؤكدًا أنه تم التوجيه لوزارة الداخلية والمحافظات، لتطبيق نوع من الحسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية أو النهرية، لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين.









وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لكل المصريين بحلول هذه الأعياد والمناسبات المهمة، متمنيًا أن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبات علينا باليمن والبركة.