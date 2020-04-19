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فن

نبيل الحلفاوي يهنأ الأقباط بعيد القيامة.. شاهد

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:32 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
هنأ الفنان نبيل الحلفاوي المصريين بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 


وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏كل سنة وأنتم طيبين ومصر طيبة وبألف خير يا رب" .

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎كل سنة وأنت طيب وبخير دايما وربنا يخليك يا رب" و "‏‎وحضرتك طيب يا قبطان وبخير وسعادة" و "‏‎أنت طيب يا قبطان وشعب مصر بخير".

واحتقل الأقباط أول أمس، بيوم جمعة الآلام والجمعة العظيمة، هو احتفال ويوم مقدس للمسيحيين، وهو يوم الجمعة التى تسبق عيد القيامة، وهى ذكرى صلب يسوع المسيح، بحسب الإيمان المسيحى، حيث خلص البشر من خطيئتهم الأولى، خطيئة أدم وحواء، ولعل يوم الجمعة صاحب دلالة وقداسة خاصة فى الإسلام، لكن مختلف الأديان الإبراهيمية الثلاث لديها أيضا طقوس خاصة وارتباط تقدس هذا اليوم.

ويحتفل المسيحيون اليوم الأحد بعيد القيامة المجيد وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على تقديم التهنئة لهم في هذا اليوم.
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