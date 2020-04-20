الخفافيش تثير الرعب بالقليوبية.. أهالي الحزانية: خربت بيوتنا ودمرت محصول الفاكهة.. شاهد

" خربت بيوتنا .. وكلت الفاكهة بالليل .. مش عارفين نخرج بره والاطفال خايفة تشوف الشارع بسبب الخفافيش" بهذه الكلمات وصف اهالى قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية حياتهم بعد واقعة انتشار الخفافيش فى القرية.





وقال سيد جاد 55 سنة انه منذ أن وعى على الدنيا وهو يرى الخفافيش موجودة ولكن الخفافيش اتخذت من أحد المباني الموجودة بالمنطقة

مسكنا لها وعندما حاول صاحب المكان إعماره قام بإنارته فخرجت منه أعداد كبيرة جدا من الخفافيش وذهب إلى مكان آخر يخلو من السكان يبعد عن المكان القديم بحوالي 10 أمتار.





وأضاف جاد أنه بعد سقوط الأمطار الأخيرة إنهار المنزل المهجور الذي سكنته الخفافيش فانتقلوا إلى عمارة أخرى تحت الإنشاء وصاحبها توفى وزوحته توفت فتوقفت عملية بناء العمارة وعندما رغب الورثة في بيع العمارة فتحوا الباب فخرجت الخفافيش وانتقلت الى منزلين اخرين.





من جانبه قال احمد السيد إن المكان الذي كانت تسكن فيه كان ملائما للغاية بالنسبة لها لأنها تتغذى على زهور ثمار الجوافة والبرقوق والعام الماضي قام الأهالي بوضع إنارة شديدة في الحقول ليلا لمنع الخفافيش من اتلاف محاصيل الجوافة والبرقوق قائلا " دى خربت بيوتنا وكلت المحصول بالليل".

واشار الى أنه كان هناك مخاوف من جانب الأهالي خوفا من أن تنقل لهم فيروس كورونا بعد الأنباء التي انتشرت حول حملها للمرض وهو الامر الذى ادى الى التزام الجميع منزله دون الخروج الى الشوارع.





وكانت اللجنة الرباعية المشكلة للتعامل مع الخفافيش التى سكنت احد المنازل المهجورة بقرية الحزانية بشبين القناطر بمحافظة القليوبية قد رصدت منزلين آخرين مهجورين.





وأغلقت اللجنة جميع المنافذ الموجودة بالمنزل الذى تمت مواجهة الخفافيش به غلقا تاما ووضعت الواح خشبية لاحكام الغلق تماما كما تم رش المنزل بالكامل بالمواد الكميائية المناسبة وكذلك تم عمل تطهير للمنطقة المحيطة بالمنزل والمنازل المجاورة.





من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنه لم يرصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في منطقة ظهور الخفافيش داخل أحد المنازل المهجورة وهو ملكية خاصة بقرية الحزانية مركز شبين القناطر.





وأوضح أنه كلف رئيس مركز شبين القناطر بحصر المنازل المهجورة والقديمة بالقرية للعمل على مواجهة انتشار الخفافيش بالقرية والتأكد من خلو القرية بالكامل منها بالإضافة إلى العمل على وضع آلية جادة للتعامل الفوري مع الخفافيش.





وأكدت أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية أنه سيتم القضاء على بقية الخفافيش بالتنسيق مع معهد بحوث وقاية النبات، مشيرة إلى أنه يتم تطهير كل الأماكن المعنية وغير المعنية في القرى والمدن والشوارع والطب البيطري لا يعرف إذا كانت هذه النوعية تنقل كورونا أم لا وأن مسؤول معهد بحوث وقاية النباتات سيعرف نوعها وسيتم التعامل معها بشكل سليم.





وأضافت العسيلي أنه جرى التعامل مع 60% من خفافيش قرية الحزانية مركز شبين القناطر مشيرة إلى إن الخفافيش ظهرت بمنزل مهجور وهو ملكية خاصة.





وقالت العسيلي أن العدد في المنزل ليس كبيرا وهي ضمن الحيوانات الضارة بالزراعة وأن التخوفات منها سببه ما يثار بعلاقتها ومرض كورونا المستجد.





وتابعت أن اللجنة توصلت إلى أن المنزل المهجور والمكون من خمسة طوابق، عبارة عن بدروم وأرضى وثلاثة طوابق، وتبين من المعاينة وجود أعداد من الخفافيش التي تنتمي إلى فصيلة أكلة الفاكهة، ومتمركزة فى الطابقين الثاني والثالث، فقررت اللجنة التعامل مع الأمر بشكل علمي.

وكان أهالي قرية الحزانية قد فوجئوا بظهور أعداد كبيرة من الخفافيش داخل منازلهم، وقاموا بإبلاغ الأجهزة المعنية في محافظة القليوبية ، وقام

بعض الأشخاص بمطاردة الخفافيش واصطيادها بغرض التخلص منها.