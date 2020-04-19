كاهن كنيسة العذراء: أدينا صلواتنا واجتمعاتنا أون لاين في ظل أزمة كورونا

قال القمص عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء الأثرية بمسطرد، إن فترة الصيام وأسبوع الآلام كانت فرصة لعدد كبير من المسيحيين ليقرأوا ويصلوا في منازلهم تلك الفترة، وبدأت الكنيسة تعمل صلواتها واجتماعاتها أون لاين في ظل أزمة كورونا.

وتابع القمص عبدالمسيح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن كان من تلك الاجتماعات الأون لاين لدراسة الكتاب المقدس، واجتماعات أخرى للشباب وغيرها لصلوات العيد وللمسيح.

وأضاف كاهن كنيسة العذراء الأثرية بمسطرد، أن كان في ظل تداعيات ازمة كورونا ولاول مرة قام كل القساوسة والكهنة بمتابعة صلاة القداس من البابا تواضروس من خلال التلفزيون والمنازل وليس بداخل الكنيسة.

وأشار إلى أن بالرغم ما يحدث في العالم من تلك الأحداث المأساوية وأزمة فيروس كورونا، إلا أن كان لها إيجابيات في تعلم الكثيرين استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتقرب أكثر إلى الله من خلال إقامة الصلوات في البيوت.

وأكد على أن كل الكنائس مغلقة وفقا لتعليمات رئاسة الوزراء، وتم توزيع كل المساعدات على المحتاجين خلال الأسبوع الماضي بنظام للحفاظ على صحتهم، موضحًا أن كل الناس حريصة من المرض وعلى قدر كبير من الوعي في تلك الفترة.