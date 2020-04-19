رئيس جامعة أسوان يهنئ الأقباط بأعياد القيامة وشم النسيم

قدم الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة أعياد القيامة المجيدة وعيد شم النسيم.





ووجه الدكتور أحمد غلاب التهنئة لقداسة البابا تواضروس بابا وبطريرك الكرازة المرقسية ورؤساء كل الطوائف المسيحية بمصر وبأسوان ويخص نيافة الحبر الجليل الأنبا هدرا مطران أسوان وكل المسيحيين بمصر.





وأعرب أحمد غلاب عن أمنياته أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على الشعب المصرى بكل أمن وأمان وتقدم وإزدهار بمختلف أطيافه تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية





وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أهمية التعاون وتأصيل قيم المحبة والتسامح التي تعزز التعاون والسلام المجتمعى والعمل على نشر تلك القيم الإنسانية.





وأكد رئيس جامعة أسوان أن هذه المعاملات الإنسانية الطيبة دائمًا تظهر أصل ومعدن الشعب المصرى فى ظل الأزمات، وأن الأخوة الأقباط والمسلمين كتلة وكيان واحد داخل المجتمع.





وأضاف رئيس الجامعة أن شعب مصر نسيج واحد وشركاء فى الوطن ، وأنه بالوحدة والترابط سيتحقق لمصر الخير والرخاء والإستقرار، وستعبر كل الأزمات، معربًا عن تمنياته أن يحفظ الله مصر ويديم عليها الأمن والأمان.





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