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أخبار البلد

وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين بالخارج بمناسبة الاحتفال بشم النسيم

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:37 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي

تقدمت نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة لأبناء مصر في الخارج بمناسبة الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع.


وقالت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كل عام والمصريون في بهجة وسعادة .. ومصر في أمان وسلام".


يذكر أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا ، خاصة بيوم شم النسيم.


وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جموع الشعب المصرى بحلول العديد من المناسبات والاعياد خلال هذه الفترة والايام القليلة المقبلة، مجددًا التهنئة للمواطنين الاقباط بمناسبة أسبوع الاعياد، والاحتفال بعيد القيامة المجيد، وكذا جميع المصريين بالاحتفال بيوم "شم النسيم"، فضلًا عن قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبات والاعياد بالخير والبركة لكافة أبناء الشعب المصرى.

 

وأشار رئيس الوزراء، إلى  توافق الحكومة على أسلوب التعامل مع يوم شم النسيم ، من خلال اتباع إجراءات متشددة في هذا اليوم تحديدًا، وجاءت كالتالى:

 

1-  يطبق عليه نفس الاجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية.

2- الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات.

3- ايقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات

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