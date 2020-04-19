خالد الجندي: في حياة كل مسلم مسيحي يمثل قطعة من القلب .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن فى حياة كل مسلم أخ مسيحى، يمثل له قطعة من قلبه، وذلك بحكم الجيرة والحب والمودة، لافتا إلى أن هناك من يحاولون الإساءة إلى الدين.





وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "الانسان صنيع الإحسان، يعنى من يحترم جيرتك وانسانيتك ويقف جنبك فى الشدة والفرح، وهذا يمكن ان يكون غير مسلما، وهذة المشهد موجود فى مصر بصورة كبيرة".





وتابع: أن الحب هو المشترك بين كل الناس، لافتا إلى أن الأخلاق وحسن الأدب والاحترام بين الناس هى أساس التواصل والمعروف.





وواصل : "تربطنى علاقات كثيرة باخوة مسيحيين، ومنهم القمص بولس عويضة، فهذا الرجل يبرز افضل ما فى خلق المسيحية ويتعامل به، وايضا لدي الكثير من الاقباط بحكم الحيرة، ووجدت منهم كل كرم ورجولة، وهذا ليس مقارنة دين بدين، وإنما مقارنة إنسانية".





وأكمل: "لى اخوة اقباط عاوز اقول لهم ربنى ما يحرمنى منكم، وانة بشارككم الديانة المشتركة، وهى الحب، وخصائص الدين تخص صاحبها، والقرآن، قال(لكم دينكم ولى دين)".









وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أي عمل تعبدي لله عز وجل، يتعلق بإسقاط الإثم وإثبات الأجر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد علامة يقينية على قبول الأعمال.































