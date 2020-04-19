غادرت المستشفى اليوم .. معمرة بريطانية عمرها 102 سنة تنتصر على فيروس كورونا

غادرت أحدى المعمريات الناجيات من فيروس التاجي في بريطانيا ، البالغة من العمر 102 عامًا ، المستشفى بعد الانتصار على الفيروس القاتل.





واظهر لقطات مؤثرة للمعمرة فيرا بيلي وهي تغادر المستشفى العام الشمالي في شيفيلد ، جنوب يوركس ، وسك حفاوة كبيرة من عشرات الأطباء والممرضات.





وتم تشخيص اصابة المعمرة بفيروس كورونا في عيد الفصح يوم الاثنين الماضي، بعد دخولها المستشفى من دار الرعاية في اليوم السابق بعدما اشتكت من السعال، وفقًا لصحيفة " ديلي ميل".





وأمضت المعمرة البريطانية أسبوعًا بشجاعة في مكافحة المرض ، الذي أودى بحياة أكثر من 15000 بريطاني ، قبل أن يتم الكشف عنها بالكامل يوم الجمعة 17 أبريل.







